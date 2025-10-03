18e et 20e : Mercedes F1 conclut un vendredi très brouillon à Singapour

Andrea Kimi Antonelli était le mieux placé des pilotes Mercedes F1 à Singapour ce vendredi... en 18e position seulement des Libres 2 !

Le pilote italien explique toutefois cela par les nombreux incidents qui ont émaillé la deuxième séance et ont gâché son tour rapide en course.

Antonelli se veut donc confiant pour la suite d’autant plus qu’il a apprécié sa toute première journée de roulage sur le circuit de Marina Bay.

"Le résultat final affiché sur l’écran ne reflète pas notre journée ni ce que nous aurions pu accomplir. Lors de l’EL2, j’ai dû abandonner ma seule tentative avec les pneus tendres à cause du drapeau rouge. J’étais dans le dernier secteur et je semblais bien parti pour réaliser un tour qui nous aurait placés parmi les meilleurs à ce moment-là. Nous pouvons donc nous en réjouir et espérer maintenir ce rythme pendant le reste du week-end. "

"Je me suis senti à l’aise dans la voiture aujourd’hui. Nous avons encore des choses à améliorer, mais comme c’est la première fois que je cours ici, il y a évidemment beaucoup de progrès à faire au niveau de mon pilotage. Si nous parvenons à progresser à la fois au niveau de la voiture et de ma conduite, je pense que nous aurons une chance de nous battre pour une bonne position sur la grille demain. C’est un circuit agréable, je me suis tout de suite senti à l’aise et j’ai hâte d’être à demain et dimanche."

George Russell s’est retrouvé lui dernier de la séance à cause d’une erreur de pilotage et un un léger accident. Il s’est dit désolé d’avoir taper le mur de TecPro avec sa W16.

"C’était un accident étrange, je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé. J’ai freiné un peu tôt, j’étais assez lent mais j’ai perdu l’arrière. Heureusement, la voiture a tapé de face et je n’ai pas fait trop de dégâts, mais c’était game over. Je suis désolé pour l’équipe mais c’est mieux que ça arrive aujourd’hui que demain."

"Les EL1 étaient difficiles, mais j’avais un bon feeling avec la voiture et son rythme. Nous n’avons pas fait de vrai tour, mais pendant ceux que nous avons parcouru en piste, ça semblait meilleur."

"Je n’ai pas réussi à faire fonctionner le gilet de refroidissement en EL2, j’avais le gilet bien en place mais il ne fonctionnait pas, c’était un peu un sauna pour moi."

"Ce n’est pas notre meilleur vendredi, loin de là, mais c’est Singapour et il pourrait pleuvoir, donc tout est possible."