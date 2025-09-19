GP d’Azerbaïdjan, EL2 : Hamilton et Ferrari en forme, Norris dans le mur
Une première journée difficile pour McLaren à Bakou
Après une première séance du jour perturbée par une interruption de près de 25 minutes, les EL2 du Grand Prix d’Azerbaïdjan vont revêtir une importance particulière à Bakou. Le décollement d’un morceau de vibreur avait causé un drapeau rouge et des réparations très longues à effectuer.
Lando Norris a semblé très rapide en ce début de week-end, mais on sait que McLaren F1 a souvent une monoplace immédiatement rapide, là où sa concurrence revient au fil du week-end. Oscar Piastri a eu un problème moteur mais a limité la casse grâce au drapeau rouge.
Charles Leclerc a semblé dans le coup, ce qui n’est pas une surprise puisqu’il a signé toutes les pole positions à Bakou depuis 2021. Les Red Bull étaient légèrement en retrait mais Max Verstappen n’a pas pu faire de tour en fin de séance.
13h40 : La météo est toujours sèche mais des nuages ont envahi le ciel azéri. La pluie est toujours un risque pour la journée de demain, ce qui serait une première.
13h47 : Max Verstappen a visiblement oublié la piste Mercedes, et réaffirmé son attachement à Red Bull. Ce qui n’empêche pas George Russell de faire traîner sa prolongation à Brackley, visiblement frustré que l’équipe ne lui propose pas de contrat à long terme.
14h00 : C’est parti pour les EL2 du GP d’Azerbaïdjan !
14h04 : Nico Hülkenberg prend le meilleur temps avec des gommes mediums en 1’44"218.
14h05 : Lance Stroll a essayé de dépasser une Ferrari à la sortie des stands et a failli ne pas respecter le protocole. Liam Lawson est sorti au virage 15, sans gravité.
14h06 : Oscar Piastri fait mieux en pneus tendres en 1’43"307. Lewis Hamilton a tiré tout droit au virage 7.
14h07 : Max Verstappen améliore le meilleur chrono en 1’43"226 en pneus tendres, Alex Albon se place à deux dixièmes avec les pneus tendres.
14h09 : Carlos Sainz se place troisième entre Piastri et Albon en gommes mediums.
14h10 : Hülkenberg reprend la main en mediums, George Russell le bat mais cède immédiatement face à Gabriel Bortoleto, puis Charles Leclerc en 1’42"207. Et Norris met tout le monde d’accord en 1’42"199 !
14h11 : Oliver Bearman a tiré tout droit avant le château, sans toucher le mur.
14h12 : Verstappen reprend la troisième place devant Bortoleto, qui est toujours le premier pilote en mediums au classement.
14h14 : Leclerc reprend la tête de la séance en 1’41"786.
14h15 : Hamilton se place deuxième à 0"152 de son équipier, mais en gommes mediums contrairement à Leclerc qui a des tendres.
14h16 : Isack Hadjar prend le quatrième temps en pneus mediums.
14h17 : Pierre Gasly améliore mais ne fait pas mieux que 16e à plus de 2 secondes du meilleur temps. Norris était en amélioration mais il interrompt son effort et rentre au stand.
14h19 : Fernando Alonso ne fait pas mieux que 15e, alors que Sainz est remonté au quatrième rang.
14h20 : Hamilton prend la tête de la séance en 1’41"253. Piastri améliore son tour mais rentre comme Norris avant lui.
14h21 : Lance Stroll a touché le mur avec la roue arrière droite au virage 15. Le pilote canadien a malheureusement un historique important de sorties de piste dans la capitale azérie.
14h31 : Norris a tapé le mur avec la roue arrière gauche, et il a crevé son pneu et cassé sa suspension.
14h32 : La McLaren MCL39 est au ralenti car ça lui est arrivé dans le premier secteur. Et plus il roule, plus la torsion de la suspension est nette.
14h35 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’41"367.
14h37 : Piastri a lui aussi tapé le mur, au virage 15 et sans dégâts de son côté.
14h38 : Liam Lawson est remonté dans le top 5, et Albon est sixième.
14h39 : Les pilotes Haas font une apparition remarquée dans le top 10 ! Oliver Bearman est quatrième, Esteban Ocon est septième.
14h41 : Piastri n’a pas respecté le drapeau jaune et les commissaires ont ouvert une enquête sur l’incident. Une séance compliquée pour McLaren puisque la voiture de Norris a été mise sur les chandelles et démontée, ça sent donc la fin de séance pour le Britannique.
14h44 : Andrea Kimi Antonelli remonte au quatrième rang, à 9 millièmes de seconde de son équipier. Ce dernier était dans un tour rapide mais l’a interrompu.
14h48 : Hamilton fait mieux et reprend la tête en 1’41"293.
14h53 : Piastri et Colapinto iront tous les deux devant les commissaires pour non-respect d’un drapeau jaune pour le premier, et drapeau rouge pour le second.
14h58 : Plus personne n’améliore, car le travail est actuellement effectué en vue de la course et des longs relais.
15h00 : C’est la fin de la séance, et donc de la première journée du GP d’Azerbaïdjan !
Hamilton termine la journée en tête devant Leclerc, confirmant que Ferrari est toujours à son aise à Bakou. Les Mercedes suivent avec Russell et Antonelli, devant le surprenant Bearman, qui devance Verstappen. Lawson est septième devant Ocon, Albon et Norris, qui a donc terminé sa journée dans le mur.
Sainz est 11e devant Piastri, qui n’est pas parvenu à faire de chrono rapide ce jour. Hadjar est 13e devant Tsunoda, puis Bortoleto, Gasly, Stroll, Hülkenberg, Alonso et Colapinto.
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-25
|1:41.293
|21
|02
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-25
|1:41.367
|23
|03
|George Russell
|Mercedes W16
|1:41.770
|19
|04
|Kimi Antonelli
|Mercedes W16
|1:41.779
|22
|05
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-25
|1:41.891
|23
|06
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:41.902
|22
|07
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:41.989
|22
|08
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-25
|1:42.167
|23
|09
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW47
|1:42.177
|24
|10
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL39
|1:42.199
|7
|11
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW47
|1:42.255
|24
|12
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL39
|1:42.295
|23
|13
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:42.443
|23
|14
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:42.444
|22
|15
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:42.561
|22
|16
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A525
|1:42.674
|22
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:42.771
|24
|18
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:42.820
|22
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:42.967
|24
|20
|Franco Colapinto
|Alpine Renault A525
|1:43.322
|22
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.