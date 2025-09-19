GP d’Azerbaïdjan, EL2 : Hamilton et Ferrari en forme, Norris dans le mur

Après une première séance du jour perturbée par une interruption de près de 25 minutes, les EL2 du Grand Prix d’Azerbaïdjan vont revêtir une importance particulière à Bakou. Le décollement d’un morceau de vibreur avait causé un drapeau rouge et des réparations très longues à effectuer.

Lando Norris a semblé très rapide en ce début de week-end, mais on sait que McLaren F1 a souvent une monoplace immédiatement rapide, là où sa concurrence revient au fil du week-end. Oscar Piastri a eu un problème moteur mais a limité la casse grâce au drapeau rouge.

Charles Leclerc a semblé dans le coup, ce qui n’est pas une surprise puisqu’il a signé toutes les pole positions à Bakou depuis 2021. Les Red Bull étaient légèrement en retrait mais Max Verstappen n’a pas pu faire de tour en fin de séance.

13h40 : La météo est toujours sèche mais des nuages ont envahi le ciel azéri. La pluie est toujours un risque pour la journée de demain, ce qui serait une première.

13h47 : Max Verstappen a visiblement oublié la piste Mercedes, et réaffirmé son attachement à Red Bull. Ce qui n’empêche pas George Russell de faire traîner sa prolongation à Brackley, visiblement frustré que l’équipe ne lui propose pas de contrat à long terme.

14h00 : C’est parti pour les EL2 du GP d’Azerbaïdjan !

14h04 : Nico Hülkenberg prend le meilleur temps avec des gommes mediums en 1’44"218.

14h05 : Lance Stroll a essayé de dépasser une Ferrari à la sortie des stands et a failli ne pas respecter le protocole. Liam Lawson est sorti au virage 15, sans gravité.

14h06 : Oscar Piastri fait mieux en pneus tendres en 1’43"307. Lewis Hamilton a tiré tout droit au virage 7.

14h07 : Max Verstappen améliore le meilleur chrono en 1’43"226 en pneus tendres, Alex Albon se place à deux dixièmes avec les pneus tendres.

14h09 : Carlos Sainz se place troisième entre Piastri et Albon en gommes mediums.

14h10 : Hülkenberg reprend la main en mediums, George Russell le bat mais cède immédiatement face à Gabriel Bortoleto, puis Charles Leclerc en 1’42"207. Et Norris met tout le monde d’accord en 1’42"199 !

14h11 : Oliver Bearman a tiré tout droit avant le château, sans toucher le mur.

14h12 : Verstappen reprend la troisième place devant Bortoleto, qui est toujours le premier pilote en mediums au classement.

14h14 : Leclerc reprend la tête de la séance en 1’41"786.

14h15 : Hamilton se place deuxième à 0"152 de son équipier, mais en gommes mediums contrairement à Leclerc qui a des tendres.

14h16 : Isack Hadjar prend le quatrième temps en pneus mediums.

14h17 : Pierre Gasly améliore mais ne fait pas mieux que 16e à plus de 2 secondes du meilleur temps. Norris était en amélioration mais il interrompt son effort et rentre au stand.

14h19 : Fernando Alonso ne fait pas mieux que 15e, alors que Sainz est remonté au quatrième rang.

14h20 : Hamilton prend la tête de la séance en 1’41"253. Piastri améliore son tour mais rentre comme Norris avant lui.

14h21 : Lance Stroll a touché le mur avec la roue arrière droite au virage 15. Le pilote canadien a malheureusement un historique important de sorties de piste dans la capitale azérie.

14h31 : Norris a tapé le mur avec la roue arrière gauche, et il a crevé son pneu et cassé sa suspension.

14h32 : La McLaren MCL39 est au ralenti car ça lui est arrivé dans le premier secteur. Et plus il roule, plus la torsion de la suspension est nette.

14h35 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’41"367.

14h37 : Piastri a lui aussi tapé le mur, au virage 15 et sans dégâts de son côté.

14h38 : Liam Lawson est remonté dans le top 5, et Albon est sixième.

14h39 : Les pilotes Haas font une apparition remarquée dans le top 10 ! Oliver Bearman est quatrième, Esteban Ocon est septième.

14h41 : Piastri n’a pas respecté le drapeau jaune et les commissaires ont ouvert une enquête sur l’incident. Une séance compliquée pour McLaren puisque la voiture de Norris a été mise sur les chandelles et démontée, ça sent donc la fin de séance pour le Britannique.

14h44 : Andrea Kimi Antonelli remonte au quatrième rang, à 9 millièmes de seconde de son équipier. Ce dernier était dans un tour rapide mais l’a interrompu.

14h48 : Hamilton fait mieux et reprend la tête en 1’41"293.

14h53 : Piastri et Colapinto iront tous les deux devant les commissaires pour non-respect d’un drapeau jaune pour le premier, et drapeau rouge pour le second.

14h58 : Plus personne n’améliore, car le travail est actuellement effectué en vue de la course et des longs relais.

15h00 : C’est la fin de la séance, et donc de la première journée du GP d’Azerbaïdjan !

Hamilton termine la journée en tête devant Leclerc, confirmant que Ferrari est toujours à son aise à Bakou. Les Mercedes suivent avec Russell et Antonelli, devant le surprenant Bearman, qui devance Verstappen. Lawson est septième devant Ocon, Albon et Norris, qui a donc terminé sa journée dans le mur.

Sainz est 11e devant Piastri, qui n’est pas parvenu à faire de chrono rapide ce jour. Hadjar est 13e devant Tsunoda, puis Bortoleto, Gasly, Stroll, Hülkenberg, Alonso et Colapinto.