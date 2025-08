McLaren F1 est en tête des Libres mais avec des difficultés inattendues en Hongrie

Lando Norris a adopté une attitude prudente après les essais libres du vendredi pour le Grand Prix de Hongrie, même si le pilote McLaren F1 a dominé les deux premières séances sur le Hungaroring.

Après avoir devancé son coéquipier Oscar Piastri à l’issue des EL1, Norris a terminé avec 0,291 seconde d’avance sur le leader du championnat en EL2, en signant un temps de 1:15.624 avec les pneus tendres.

Bien qu’encouragé par son début de week-end, le Britannique a admis avoir connu quelques moments difficiles et estime qu’il pourrait être difficile de placer sa voiture dans la fenêtre optimale pour les qualifications.

"Je veux dire, la voiture se comporte plutôt bien depuis le premier tour. Tous mes tours ont été corrects."

"Je pense que la fin de séance en EL2 a été un peu plus compliquée, avec un manque d’essence, un niveau d’essence élevé et quelques erreurs supplémentaires. Tout cela fait partie des essais et de la recherche des limites dans différents domaines."

"J’ai une bonne compréhension… Je pense savoir ce que j’attends de la voiture, mais ce sera peut-être un peu plus difficile à obtenir."

Interrogé sur sa confiance pour signer une deuxième pole position consécutive à Budapest, Norris a ajouté : "J’ai une meilleure voiture que l’an dernier, donc plus de chances, mais la concurrence est rude."

En tête de liste se trouve Piastri, qui a suivi Norris lors des deux séances d’essais libres de vendredi, mais qui a dû faire face à des difficultés de réglages.

Quand on lui a demandé s’il était satisfait de sa journée, Piastri a répondu : "Je pense que oui, de manière générale. Nous avons dû modifier quelques éléments et essayer d’améliorer légèrement la voiture, mais la performance a été très bonne."

"Dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait. Il reste quelques points à peaufiner, ce n’était pas la deuxième séance d’essais la plus fluide, mais je pense que le rythme est bon. J’ai hâte d’aborder la suite du week-end."

Quant à ce qui a empêché son début de week-end de se dérouler parfaitement, l’Australien a poursuivi : "Je pense que le niveau d’adhérence était très élevé aujourd’hui."

"La voiture a été rapide toute la journée, même si elle s’est comportée de manière un peu inattendue lors des EL1. Nous avons donc modifié quelques éléments et cela l’a grandement améliorée pour les EL2. Nous peaufinons maintenant les réglages habituels."

"Je pense que le niveau d’adhérence était bien supérieur à nos attentes, surtout par rapport à l’an dernier. C’est juste ça."