Mercedes F1 : Russell retrouve le sourire et Antonelli de la confiance

George Russell a terminé septième de la deuxième séance d’essais libres en Hongrie et s’est dit satisfait de la progression des Flèches d’Argent après leurs difficultés en Belgique.

Le Britannique a toutefois affirmé que la W16 manquait encore de rythme par rapport aux équipes de tête sur la grille et qu’il restait du travail à faire avant la course de 70 tours de dimanche.

"C’est toujours agréable d’être un peu plus haut au classement !"

"C’était une journée un peu étrange. Les Aston Martin semblaient exceptionnellement rapides aujourd’hui, elles semblaient avoir fait un bon progrès. McLaren est clairement dans une catégorie à part."

"Il nous faut juste trouver le dernier petit détail pour que ça fonctionne à nouveau. Aujourd’hui, ce n’était pas une percée, mais ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. Il faut juste continuer à progresser."

Kimi Antonelli a lui affirmé avoir retrouvé confiance avec sa Mercedes après une journée positive ce vendredi.

Le rookie italien traverse une période difficile, ne terminant qu’une seule fois dans les points lors des sept dernières courses et n’ayant pas réussi à dépasser le premier segment des qualifications pour le Sprint et le Grand Prix lors de sa dernière course en Belgique.

Mercedes est revenue à une ancienne spécification de suspension pour la course de Budapest, ce changement semblant avoir permis à Antonelli de retrouver la forme, puisqu’il a terminé septième devant son coéquipier George Russell en EL1, avant de terminer dixième dans l’après-midi.

"C’était une bonne journée aujourd’hui. Je suis plutôt content car je reprends confiance avec la voiture."

"Cela manque encore un peu de performance par rapport aux pilotes de tête, mais je pense que nous travaillons bien. Nous avons beaucoup modifié la voiture, car l’ancienne suspension nous a semblé faire faire un grand pas en avant."

"La voiture était complètement différente et nous essayons simplement de la rééquilibrer. Le long relais était bon en EL2, juste avec les tendres. J’ai eu un peu de trafic dans le dernier secteur et le tour n’était pas très propre, mais j’avais de bonnes sensations avant demain."