GP de Hongrie, EL2 : Norris récidive en tête mais a failli s’accrocher avec Piastri

Les premiers essais libres du Grand Prix de Hongrie ce midi ont permis à McLaren F1 de signer un doublé avec Lando Norris et Oscar Piastri, devant Charles Leclerc et un Isack Hadjar surprenant.

C’est maintenant l’heure de la deuxième séance, et ces Essais Libres 2 vont donner l’occasion aux équipes de préparer la course, mais aussi la séance qualificative qui se déroulera à 16h ce samedi.

Mercedes a du travail après les EL1, George Russell ayant déclaré qu’il n’arrivait pas "à faire tourner" sa W16 lors de la première séance. Chez Red Bull, il semble aussi qu’il y ait du travail de compréhension du package à fort appui amené ce week-end pour le Hungaroring.

16h40 : Fernando Alonso est de retour ! Après avoir manqué les EL1 et avoir été remplacé par Felipe Drugovich à cause de problèmes de dos lors de la première séance, il va donc disputer celle-ci. On n’a pas encore la confirmation qu’il restera tout le week-end, mais Aston Martin semble confiante à ce sujet.

16h44 : Helmut Marko a révélé à quel point Red Bull avait eu peur de perdre Max Verstappen, qui a discuté avec Mercedes et a finalement décidé de rester avec son équipe pour le début de la nouvelle ère de la Formule 1 en 2026.

16h48 : Il n’y a quasiment aucun risque de pluie pour cette séance et de nouveau, l’asphalte devrait dépasser les 40 degrés voire frôler avec les 45 pendant la séance. Avec des orages prévus samedi (20 % de risque) et dimanche (40 % de risque), pas sûr que la préparation soit utile.

17h00 : C’est parti pour les EL2 !

17h04 : Nico Hülkenberg, qui prend le volant pour la première fois après avoir laissé sa voiture à Paul Aron en EL1, est sorti de piste dans le troisième secteur et a ramené de nombreux graviers sur la trajectoire.

17h05 : Yuki Tsunoda, Isack Hadjar et George Russell se relaient en tête provisoire du classement, en pneus mediums. Seul Esteban Ocon et Gabriel Bortoleto sont pour l’instant sortis en durs.

17h06 : Ocon et Tsunoda demandent à leur équipe de vérifier le plancher de leur voiture après avoir roulé sur les graviers ramenés en piste par Hülkenberg.

17h08 : Charles Leclerc prend la main en 1’17"181, alors que Lewis Hamilton est quatrième.

17h09 : Piastri prend la cinquième place après une erreur au premier secteur.

17h10 : Norris progresse en 1’16"916, tandis qu’il y a eu une incompréhension en piste entre Russell et Oliver Bearman, sans conséquences heureusement.

17h13 : Les Mercedes sont remontées troisième (Andrea Kimi Antonelli) et quatrième (Russell), devançant Hadjar.

17h14 : Piastri prend la main en 1’16"697, deux dixièmes devant son équipier.

17h16 : Verstappen en termine avec le huitième temps, 0"030 devant Tsunoda qui se plaint d’une RB21 manquant d’équilibre.

17h17 : Hadjar progresse et se cale cinquième entre les deux Mercedes. Norris reprend la main en 1’16"525.

17h18 : Interrogé par son ingénieur sur le manque d’équilibre de la RB21, Verstappen est alarmiste : "A l’avant et à l’arrière, c’est comme si je pilotais sur de la glace".

17h19 : Alex Albon prend la sixième position, tandis que Tsunoda a progressé et se place juste devant Verstappen. Hülkenberg suit en 11e place provisoirement.

17h20 : Leclerc améliore son chrono et revient à moins d’une demi-seconde de Norris, tandis que Piastri échoue à 6 millièmes de son meilleur temps personnel.

17h23 : Liam Lawson remonte à son tour dans le top 10 avec un huitième chrono provisoire.

17h25 : Carlos Sainz se place troisième en étant le premier à signer un temps en pneus tendres.

17h28 : En pneus tendres également, Lance Stroll prend les contrôles de la séance avec un tour en 1’16"221.

17h30 : Piastri améliore en 1’15"915, et Antonelli se positionne troisième à six dixièmes. Esteban Ocon prend le cinquième temps devant Hülkenberg, Sainz, Leclerc et Albon.

17h31 : Hadjar prend le troisième chrono et Norris reprend la tête de la séance en 1’15"624.

17h32 : Hamilton remonte au cinquième rang, et Verstappen n’est que huitième à 1"1.

17h33 : Leclerc prend la troisième position, alors qu’un incident avec Verstappen au virage 3 est noté, sans que l’on sache ce dont il s’agit.

17h34 : Stroll améliore en tendres et prend la troisième place. Tsunoda se place huitième, trois positions devant Verstappen.

17h36 : Verstappen a jeté un objet ressemblant à un linge, peut-être une serviette, sur le bord de la piste et les commissaires vont enquêter à ce sujet après la séance. Alonso est remonté cinquième.

17h37 : Hamilton prend le sixième chrono. Tous les pilotes ont fait un chrono en tendres, et ce sont pour le moment les pilotes Alpine qui ferment la marche.

17h40 : Les pilotes McLaren ont commis une grosse faute chacun dans les dix dernières minutes, sans gravité, mais c’est le signe qu’ils se démènent au volant des MCL39.

17h45 : Carlos Sainz a été rappelé au stand à la suite d’un problème mécanique et semble rentrer au ralenti.

17h46 : Finalement, l’Espagnol continue en piste.

17h51 : Verstappen continue de se plaindre et ne semble pas trouver de solution pour faire progresser sa monoplace.

17h55 : Hadjar s’agace du manque de longévité de ses pneus : "Je perds l’avant maintenant. Incroyable", lance-t-il d’un ton laconique à la radio, avant d’être rappelé à l’ordre par son ingénieur Pierre Hamelin : "Tu es dans le trafic, Isack. Garde la tête baissée s’il te plait, on doit se concentrer sur cela pour la course".

17h57 : Avec un pilote devant lui depuis plusieurs tours, Hadjar râle encore : "Est-ce que ce gars le fait exprès ? Qu’est-ce qu’il fait ?" Et Pierre Hamelin de lui demander de nouveau de rester concentré.

17h59 : Les McLaren ont failli s’accrocher en toute fin de séance, mais la catastrophe a été évitée de justesse. Norris sortait des stands tandis que Piastri arrivait à pleine vitesse, et le Britannique a raté son freinage tandis que l’Australien l’a doublé par l’extérieur. Il s’en est fallu de peu pour qu’un contact survienne, et cela aura surement donné des sueurs froides au muret des stands !

18h00 : C’en est fini des EL2, et donc de la première journée du GP de Hongrie !

Norris confirme donc sa bonne forme avec un nouveau meilleur temps, comme en EL1. Il devance de nouveau Piastri et Leclerc, qui étaient deuxième et troisième respectivement en EL1.

Cette fois, ce sont les Aston Martin qui créent la surprise avec la quatrième et la cinquième place de Stroll et Alonso, puis Hamilton, Russell, Hadjar, Tsunoda et Antonelli qui complète le top 10 de cette deuxième séance.

Bearman suit devant Hülkenberg et Ocon, tandis que Verstappen ne fait pas mieux que 14e, ce qui est son pire vendredi depuis longtemps. Lawson et Sainz suivent devant Bortoleto et Albon, et les deux Alpine concluent la journée en fond de classement.