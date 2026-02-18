McLaren F1 enchaîne les tours et affine sa MCL40 à Sakhir

McLaren F1 a retrouvé ce mercredi le circuit de Sakhir pour poursuivre sa préparation hivernale à l’occasion de la première journée de la deuxième et dernière session d’essais de présaison de Formule 1. Au total, l’écurie britannique a couvert 124 tours, accumulant de précieuses données dans des conditions variées tout au long de la journée.

C’est Lando Norris, champion du monde 2025, qui a ouvert le bal au volant de la MCL40 lors de la séance matinale. Profitant de températures légèrement plus fraîches, le programme s’est concentré sur les réglages et les systèmes, afin de mieux comprendre le fonctionnement et les performances de la monoplace dans différentes conditions.

Le Britannique a parcouru 54 tours, soit 292 km, alternant relais courts et longs tout en testant plusieurs modes et réglages du groupe propulseur. Il a également pu découvrir les pneus Pirelli C1, C2 et C3, afin d’affiner sa compréhension de la gestion de la voiture pour la saison à venir. Son meilleur chrono s’est établi en 1’34’’052, le plaçant 4e, à 0’’593 de Charles Leclerc.

"Nous avons bouclé de bons tours ce matin, en travaillant sur différents types de relais et en nous sentant de plus en plus à l’aise dans la voiture," a expliqué Norris.

"Les conditions étaient un peu différentes de la semaine dernière, avec un vent changeant et des températures légèrement plus fraîches le matin par rapport à l’après-midi, ce qui nous a offert un peu plus d’adhérence. Nous apprenons davantage chaque jour, mais il reste encore beaucoup de choses à assimiler. Nous allons donc continuer à pousser la voiture dans ses retranchements lors des deux derniers jours d’essais."

L’après-midi, Oscar Piastri a pris le relais dans des conditions plus chaudes, offrant un contraste intéressant pour l’analyse des données. L’Australien a bouclé 70 tours, soit 379 km, incluant plusieurs relais spécifiques avec des configurations aérodynamiques variées, notamment lors de roulages avec du rake afin de maximiser les enseignements.

À l’image de son coéquipier, Piastri a travaillé avec plusieurs gommes Pirelli, tout en ajoutant le composé C4 à son programme. Il a signé le 2e meilleur temps global de la journée en 1’33’’469, à seulement 0’’010 de George Russell.

"Globalement, cela a été une journée productive. Mon roulage de l’après-midi a été solide et nous avons bien progressé. Les conditions étaient différentes de la semaine dernière, avec des températures plus élevées durant ma séance et un vent différent, donc c’était important d’en faire l’expérience en piste. Je me sens de plus en plus à l’aise à chaque tour et j’ai hâte de reprendre le volant demain après-midi."

Du côté du muret comme à l’usine de Woking, les ingénieurs disposent désormais d’une masse importante de données à analyser afin de débloquer de nouveaux gains de performance pour la suite de la semaine, avec un accent particulier mis sur les derniers enseignements et l’exploitation du groupe propulseur.

Le directeur technique performance, Mark Temple, s’est montré satisfait de cette première journée.

"Encore une journée productive à Bahreïn, la première de cette seconde et dernière session d’essais à Sakhir. Comme chaque jour en piste cet hiver, nous nous sommes concentrés sur l’extraction du maximum d’informations de la MCL40 afin de poursuivre notre phase d’apprentissage et de développement."

"Le roulage du jour s’est déroulé dans des conditions changeantes. Lors de la séance matinale de Lando, le vent avait un impact plus marqué d’un virage à l’autre, avec des températures également plus fraîches que celles rencontrées par Oscar l’après-midi. Cela nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement et les performances de la MCL40 dans différents contextes."

"La variété des relais, courts comme longs, ainsi que le travail sur différents pneus et modes du groupe propulseur nous a fourni des données importantes pour continuer à débloquer des gains au cours du reste de la semaine. À mesure que les journées passent, Lando et Oscar se sentent de plus en plus à l’aise dans la voiture et, collectivement, nous apprenons à exploiter et maximiser le potentiel du package, tant sur le plan du châssis que du moteur. Nous continuons d’apprendre à chaque tour, ce qui est un signe positif de progrès, et nous savons qu’il reste encore beaucoup à venir lors des derniers jours d’essais."

Les deux pilotes seront de nouveau en action demain pour la deuxième journée des essais, Norris prenant encore une fois le volant le matin, avant de laisser la place à Piastri l’après-midi.