Ferrari signe une bonne journée à Sakhir malgré un souci technique pour Hamilton

La Scuderia Ferrari a lancé de façon studieuse la dernière session de trois jours d’essais de présaison sur le circuit de Sakhir. Pour cette première journée, la SF-26 a parcouru 117 tours, soit 633 kilomètres, avec Charles Leclerc en piste le matin avant de céder le volant à Lewis Hamilton l’après-midi.

Charles Leclerc a pris la piste dès le feu vert à 8 heures pour une séance entièrement consacrée à la collecte de données et à l’évaluation de nouvelles solutions techniques installées sur la monoplace. Le Monégasque a également poursuivi son travail de compréhension du comportement de la SF-26 sur des relais de longueurs variables. En ayant exclusivement roulé avec les pneus C3, il a bouclé 70 tours (379 km), signant le meilleur temps matinal en 1’33’’739.

"Nous avons suivi notre programme ce matin sans aucun problème," a expliqué Leclerc. "Pour l’instant, il est très difficile de tirer des conclusions sur la performance et ce n’est pas notre priorité. Nous avons couvert beaucoup de tours, ce qui est positif, et nous allons continuer à pousser dans la bonne direction."

Après la pause déjeuner, la SF-26 a été adaptée pour Lewis Hamilton, qui a poursuivi le programme établi par l’équipe, toujours chaussé des pneus C3. Le Britannique a travaillé sur l’évaluation des réglages sur différents relais, avant qu’un léger souci technique ne soit détecté en milieu d’après-midi. Rappelé aux stands pour des vérifications approfondies, Hamilton a finalement pu reprendre la piste avec environ une heure de roulage restante. Il a conclu sa journée avec 47 tours (254 km) et un meilleur chrono en 1’34’’299.

"C’était une journée solide, car nous avons pu effectuer un bon volume de roulage, ce qui est positif," a confié Hamilton. "Nous avons rencontré un petit problème durant ma séance, mais l’équipe a fait un excellent travail pour me permettre de repartir et d’effectuer des longs relais. J’ai le sentiment que nous avons progressé par rapport à la semaine dernière et je continue à mieux comprendre la voiture. Nous travaillons encore à affiner l’équilibre, mais nous avançons dans la bonne direction."