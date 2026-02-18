Hadjar ’se sent mieux’ dans la RB22 mais Red Bull ’n’est pas la référence’

Max Verstappen n’est pas inquiet malgré des problèmes pour Red Bull, car il pense que c’est normal de voir des avaries mécaniques sur le moteur Red Bull Powertrains Ford, qui est récent et doit encore vivre une période de déverminage.

Le quadruple champion du monde ne roulait pas ce mercredi, et il comprend qu’il soit possible de voir la RB22 bloquée au stand, comme elle l’a été alors qu’Isack Hadjar était au volant pour toute la journée.

"Pour nous, c’est un très bon début de saison. On a un moteur tout neuf et c’est impressionnant de voir ce qui a été fait, c’est très agréable de travailler avec tout le monde et c’est un moment de fierté pour tout le monde" a déclaré Verstappen.

"Le début de cette journée n’a pas été très bon pour l’équipe, et on avait eu une journée difficile la semaine dernière aussi, mais on s’y attend. Et globalement, je suis satisfait, car nous n’avons pas trop de problèmes sur la voiture."

Laurent Mekies, qui est intervenu lui aussi en conférence de presse, en a profité pour confirmer les dires de Pierre Waché la semaine dernière. Le team principal a rejoint l’avis du directeur technique sur le fait que l’équipe est à l’arrière du groupe de tête, composé de Mercedes, McLaren et Ferrari. Il assure qu’il ne bluffe pas en disant cela.

"Je pense qu’il y a un bon jeu dans la voie des stands pour déplacer l’attention vers ses rivaux. Notre approche est de réduire le bruit, nous concentrer sur nous, car on a beaucoup de travail a faire. Nous ne sommes malheureusement pas la référence. Nous sommes même confiants quant au fait qu’on est à l’arrière de ce groupe" a noté Mekies.

"Une partie du paddock a été surprise par le fait que nous parvenions à rouler avec autant de constance avec un tout nouveau projet, et les gens à Milton Keynes doivent en être fiers. Mais la compétition pour la vitesse sera énorme et il nous faudra du temps pour atteindre le niveau que nous visons."

La journée d’Isack Hadjar n’a pas été aussi productive qu’il l’aurait aimé, le Français ayant bouclé 66 tours au total, ce qui est évidemment peu alors que les autres top teams ont atteint parfois plus de 120 à 130 tours.

"Nous avons connu un début de journée difficile, avec un faible kilométrage le matin, après avoir perdu de la pression dans l’un des circuits de refroidissement. Donc, comme la semaine dernière, nous avons profité au maximum de l’après-midi avec un programme très chargé, et je me sens déjà mieux qu’il y a une semaine avec la voiture" a déclaré le Français.

"Les départs arrêtés étaient amusants, j’espère que nous conserverons la même dynamique à Melbourne. Pour moi, par rapport à la semaine dernière, j’ai une meilleure lecture de l’équilibre de la voiture, donc je suis très heureux."

"Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis impatient d’entamer la troisième journée, sachant que Max pilotera demain et qu’il y aura encore plus de choses à apprendre et à mettre en pratique."