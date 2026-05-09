Hadjar, Prost, Ocon.... le Paul Ricard replonge dans l’histoire de la F1

Isack Hadjar a vécu un véritable bain de foule ce week-end au Paul Ricard, où le pilote français a retrouvé son public pour la première fois depuis son arrivée comme pilote Red Bull Racing.

Au volant de la RB7 championne du monde en 2011, Hadjar a fait rugir le mythique V8 atmosphérique devant des tribunes combles lors du Grand Prix de France Historique, organisé sur le circuit du Castellet.

Sous les acclamations de quelque 25 000 spectateurs, le Français a multiplié les démonstrations sur le tracé varois, retrouvant un circuit qu’il connaît bien puisqu’il y avait remporté une course en Formula Regional Europe en 2021.

En tête d’affiche de l’événement, Hadjar a parcouru les 5,8 km du circuit Grand Prix au volant de la RB7, saluant les fans depuis le cockpit tandis que le bruit du V8 couvrait presque les clameurs des tribunes.

Le pilote Red Bull a ensuite participé à la démonstration Fast and Famous aux côtés de plusieurs légendes du sport automobile. Accompagné notamment d’Esteban Ocon, Hadjar a offert au public un sprint spectaculaire dans la ligne droite du Mistral.

Le Français a également partagé la piste avec certaines des plus grandes figures du sport automobile tricolore, parmi lesquelles Alain Prost, Jean Alesi, Philippe Alliot et René Arnoux.

Rouler dans les traces de Prost a particulièrement marqué Hadjar, qui a pu évoluer derrière l’une de ses idoles d’enfance sur le circuit Paul Ricard.

Pour conclure cette journée sous le soleil du Castellet, le pilote Red Bull a eu l’honneur d’agiter le drapeau tricolore pour donner le départ de la course historique de F1, réunissant plusieurs monoplaces emblématiques et d’anciens champions du monde.

Hadjar n’a pas caché son émotion après cette journée très particulière devant son public.

"Être ici aujourd’hui, c’était la journée parfaite," a déclaré le Français. "C’était mon Grand Prix à domicile ici en France et l’occasion de ressentir le soutien de tant de fans."

"Je me suis beaucoup amusé, aussi bien en piste que dans le paddock. Le rugissement du V8 de la RB7 est iconique et la voiture semblait tellement légère sur ce circuit, c’était un vrai plaisir à piloter."

Le pilote Red Bull a également souligné la proximité rare offerte par ce type d’événement.

"L’atmosphère était incroyable. On peut être très proche des fans et partager des moments spéciaux avec eux. Revenir ici m’a rappelé beaucoup de souvenirs de mes victoires en F4 et piloter une F1 au Paul Ricard représentait un véritable retour aux sources."

Présent au Castellet, le directeur de l’écurie Red Bull, Laurent Mekies, s’est lui aussi réjoui du succès populaire de l’événement.

"Aujourd’hui a été un événement incroyable. C’est la première fois que Red Bull Racing participait de cette manière au Grand Prix de France Historique et cela ressemblait à une occasion vraiment spéciale."

"La popularité d’Isack ici a été phénoménale. On ressent une passion extraordinaire des fans français pour le sport automobile et pour Isack."

Le Français a également salué la démonstration offerte par Hadjar face à des voitures de différentes époques de la F1.

"Il a passé un superbe après-midi en piste face à des voitures issues de nombreuses générations différentes de notre sport. Notre équipe ’patrimoine’ et notre programme de démonstration sont vraiment uniques chez Red Bull."

"C’est notre manière d’amener la Formule 1 à ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de vivre l’atmosphère d’un Grand Prix, et aujourd’hui ils ont pu la découvrir."

D’autres photos de l’évènement sont disponibles sous cet article.