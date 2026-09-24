Haas F1 : Ocon deux fois dans le top 10 des Libres, Bearman en panne de moteur

Haas F1 a affiché des signes encourageants sur le plan de la performance lors de la première journée d’essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec Esteban Ocon dans le top 10 au cours des deux séances disputées ce jeudi à Bakou. La situation est cependant nettement plus préoccupante du côté d’Ollie Bearman, immobilisé après seulement quelques tours en EL2 par un nouveau problème de groupe propulseur. Si Ayao Komatsu estime que la VF-26 possède suffisamment de vitesse pour se battre, le directeur de l’équipe reconnaît que cette fragilité doit désormais être comprise et résolue.

Ocon a rapidement trouvé ses marques avec la VF-26 et signé un meilleur tour suffisant pour s’installer au 10e rang des EL2 après son 9e temps en EL1.

Pour le Français, ce début de week-end a immédiatement donné des indications encourageantes. Ocon estime que Haas possède un rythme intéressant et a surtout apprécié de pouvoir attaquer davantage qu’il ne l’avait fait sur ce même circuit l’année précédente.

"Je pense que le rythme de la voiture est plutôt correct. Nous avons trouvé un bon rythme en piste, en progressant tour après tour. Dès les EL1, sur le premier tour que j’ai bouclé, j’étais sixième ou septième, donc je me suis dit que nous pouvions construire à partir de là."

"Nous avions de bonnes sensations et la voiture semble saine, donc j’espère que cela pourra continuer pendant le reste du week-end. C’était une journée bien plus agréable que l’année dernière, où je ne pouvais freiner nulle part. Maintenant, nous pouvons attaquer les virages, ce qui est très agréable."

La journée de Bearman a en revanche pris une tournure beaucoup plus compliquée. Son programme s’est arrêté après seulement quelques tours en EL2. Un problème de groupe propulseur a immobilisé sa VF-26 dès le début d’un tour de sortie, mettant prématurément fin à sa séance.

"Cela a été une journée difficile avec une défaillance sur la voiture, ce qui signifie que je n’ai pratiquement pas pu effectuer de tours en EL2."

"Mais globalement, les sensations étaient meilleures l’après-midi que le matin, donc nous avons franchi une étape avec la voiture, et j’en suis plutôt satisfait."

"Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, car c’est difficile de manquer à la fois les relais avec peu et beaucoup de carburant, mais j’avais une bonne confiance dans la voiture, donc nous ferons de notre mieux vendredi."

Si le classement d’Ocon et les sensations des deux pilotes donnent à Haas des raisons d’être optimiste, le problème rencontré par Bearman constitue le principal point noir de la journée. Ayao Komatsu parle ainsi d’un bilan mitigé.

"Cela a vraiment été une journée mitigée parce que les EL1 ne se sont pas déroulés sans problème et, en EL2, Ollie a rencontré un autre problème de groupe propulseur qui a mis fin à sa séance. Nous sommes donc toujours en train d’en rechercher la cause, car c’est préoccupant."

"Un peu comme à Madrid, les pneus sont à la limite, mais lorsque vous réussissez correctement leur préparation, il semble que notre voiture possède de la vitesse. L’équilibre de la voiture est plutôt bon et cela donne confiance à nos pilotes, ce qui est exactement ce dont vous avez besoin sur un circuit urbain comme celui-ci."

Il y a des signes positifs concernant les performances de la voiture, mais nous devons comprendre ce problème de fiabilité et, demain matin, nous concentrer ensuite sur la préparation des pneus pour les qualifications. Si nous exécutons correctement notre programme, je pense que nous pouvons nous battre."