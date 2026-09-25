Hadjar - Verstappen : Red Bull croit à un rapprochement en 2027

Isack Hadjar effectue son retour en Formule 1 à Bakou après avoir manqué trois Grands Prix, et Red Bull a profité de cette semaine pour également sécuriser son avenir en 2027. Laurent Mekies a détaillé les précautions prises avant d’autoriser le Français à reprendre le volant de la RB22, mais aussi les raisons qui ont rendu sa prolongation particulièrement évidente. Le directeur de Red Bull attend désormais de son pilote qu’il poursuive une progression qui, selon lui, pourrait naturellement le rapprocher encore davantage de Max Verstappen.

Hadjar avait été contraint de rester à l’écart depuis sa blessure au poignet et Red Bull s’était jusqu’ici refusé à accélérer son retour. Pour Mekies, deux conditions devaient impérativement être réunies : que son pilote soit revenu à 100% de ses capacités et que reprendre la compétition ne représente aucun risque pour sa récupération à long terme.

Ces garanties n’existaient pas encore jusqu’à Madrid inclus.

La situation a finalement évolué cette semaine. Hadjar a passé un dernier examen dimanche avant de prendre place dans le simulateur de Red Bull dès le lendemain. La séance a suffisamment convaincu l’équipe pour valider son retour à Bakou.

Et visiblement, le Français n’était pas particulièrement pressé de quitter le simulateur.

"Vous savez, nous suivons toujours un principe très simple. Nous voulions faire revenir Isack lorsqu’il serait à 100% et, peut-être plus important encore, lorsque nous serions certains de ne prendre aucun risque concernant sa récupération à long terme," nous confie Mekies à Bakou.

"Ce n’était donc pas possible à Zandvoort, ce n’était pas possible à Monza ni à Madrid. Il a passé son dernier examen dimanche cette semaine et nous l’avons installé dans le simulateur lundi, et nous n’arrivions plus à le faire sortir du simulateur lundi soir."

Nous avons donc estimé que c’était un test suffisamment concluant, il est apte à piloter et c’est donc une bonne chose de le retrouver. Nous sommes plutôt convaincus qu’il sera proche de 100%."

Le défi proposé par Bakou n’est pourtant pas anodin pour effectuer un retour à la compétition, avec un circuit urbain où la confiance et la précision sont essentielles. Red Bull considère néanmoins que les garanties physiques sont désormais suffisantes pour permettre à Hadjar de reprendre sa place.

Le retour du Français s’accompagne d’une autre nouvelle importante : la confirmation de son maintien chez Red Bull pour la saison 2027. Sur ce point, Mekies assure que les discussions n’ont guère été compliquées.

La première moitié de saison réalisée par Hadjar a convaincu Red Bull sur plusieurs plans. Sa vitesse naturelle a évidemment compté, mais l’équipe a également apprécié son intégration particulièrement rapide dans la structure de Milton Keynes.

"Oui, c’était vraiment facile, vraiment. Je pense que nous en avons parlé plusieurs fois ici au cours de la saison. Il a réalisé une première partie d’année très, très solide."

"D’abord grâce à sa vitesse naturelle, puis grâce à la manière dont il s’est intégré à l’équipe. Très rapidement, dès les premières semaines, il s’est installé au Royaume-Uni. Il était avec nous à Milton Keynes pratiquement une semaine sur deux."

"Et puis, ce qui n’est pas moins important, il y a la manière dont il a progressé au fil des courses. Nous l’avons vraiment vu faire quelque chose d’un peu mieux pratiquement à chaque week-end de course. Par conséquent, c’était une décision très, très facile à prendre."

Red Bull n’a toutefois pas communiqué précisément sur la durée de son engagement. Hadjar lui-même s’était montré amusé par cette situation en conférence de presse la veille, reconnaissant ne pas savoir s’il disposait ou non d’un contrat portant sur plusieurs saisons.

Mekies a apporté quelques précisions sans pour autant révéler une date d’échéance exacte.

"Isack est chez Red Bull depuis très longtemps et cela signifie que, oui, nous avons un contrat à très long terme avec lui dans le cadre de son appartenance à notre programme junior, et nous avons activé nos options pour nous assurer de sa présence en 2027. C’est tout."

La prochaine question concerne désormais le niveau que Red Bull peut attendre d’Hadjar lors de sa deuxième saison au sein de l’équipe.

Depuis près d’une décennie, aucun équipier de Max Verstappen n’est parvenu à rivaliser durablement avec les performances du Néerlandais, qui a lui-même continué à progresser au fil des saisons.

Red Bull ne présente pourtant pas Hadjar comme un simple deuxième pilote destiné à accompagner son quadruple champion du monde.

Pour Mekies, l’objectif reste avant tout de poursuivre la trajectoire observée jusqu’à présent.

"Ce que nous attendons de lui, c’est qu’il continue à progresser. Donc ce que nous avons vu pendant cette première partie de saison, à savoir qu’il améliore sa vitesse, pas seulement ses retours techniques, pas seulement sa maturité, pas seulement son intégration, mais qu’il améliore également sa vitesse comme il l’a fait pendant cette première moitié de saison."

"C’est ce que nous aimerions le voir continuer à faire pendant la deuxième partie de l’année et l’année prochaine. S’il y parvient, alors oui, bien sûr, il sera très proche de Max. Donc ces deux choses vont ensemble."

Red Bull ne veut pas précipiter Tsolov

Hadjar n’est toutefois pas le seul jeune pilote dont Red Bull doit préparer l’avenir.

Nikola Tsolov occupe également une place importante dans le programme de développement de la marque. Sa situation pose notamment la question d’une éventuelle saison supplémentaire de préparation avant une arrivée en Formule 1, d’autant qu’aucune place ne pourrait nécessairement se libérer chez Racing Bulls.

Mekies ne souhaite pas encore trancher.

"Écoutez, tout d’abord, Nikola réalise une très, très bonne saison en F2. Il mène le championnat et nous sommes très, très satisfaits des progrès qu’il réalise, aussi bien en piste que de ce que nous le voyons faire avec nous dans le simulateur à Milton Keynes."

"Nous pensons avoir le temps de prendre les décisions concernant ce qui se passera pour lui l’année prochaine. Dans tous les cas, un peu comme lorsque nous parlions précédemment d’Isack, nous avons une vision à long terme concernant Nikola."

"Ce qui compte pour nous, c’est de nous assurer que nous le plaçons dans l’environnement approprié afin que tout son potentiel puisse s’exprimer. Son potentiel semble donc très élevé et nous prendrons une décision dans quelques mois concernant son programme pour l’année prochaine."

"Pour le moment, nous allons le laisser se concentrer sur un week-end plutôt chargé ici, avec trois courses à Bakou."

Red Bull ne devrait donc annoncer le programme 2027 de Tsolov que dans quelques semaines, avec peut-être de la Super Formula au menu s’il ne prend pas la place de Liam Lawson.