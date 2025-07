Max sur le départ ? L’avenir de Verstappen et Horner n’étaient pas liés

Max Verstappen envisage toujours sérieusement un départ de Red Bull, malgré le limogeage de Christian Horner.

Ce sont les informations entendues par l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher ce week-end, après avoir pris des informations auprès de contacts bien informés chez Red Bull en Autriche.

L’avenir du quadruple champion du monde a été au cœur des discussions ces dernières semaines, Verstappen étant fortement lié à Mercedes F1.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a récemment confirmé que des discussions avec le Néerlandais avaient eu lieu, tout comme le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen.

L’ancien pilote de F1 Gerhard Berger a émis l’hypothèse que Horner aurait été limogé pour éviter le départ de Verstappen, mais Schumacher affirme que ce n’est pas une garantie selon ses informations.

L’Allemand ne croit pas au lien entre le départ de Horner et les spéculations entourant l’avenir de Verstappen, et il estime qu’un transfert ailleurs est toujours possible.

"Je ne pense pas que l’un ait quoi que ce soit à voir avec l’autre. Ce n’était pas non plus l’objectif de Max que de faire sauter Horner pour rester selon mes informations obtenus auprès de contacts sûrs au siège."

"Max souhaite évidemment rester chez Red Bull, si possible. C’est là que tout a commencé et il leur doit beaucoup. Mais je crains que la situation actuelle de Red Bull ne perdure encore un certain temps."

"Dans l’histoire de la Formule 1, cela prend généralement deux à trois ans minimum pour relever une équipe. Maintenant, bien sûr, une chose peut arriver et accélérer les choses : les changements de règlement de l’année prochaine peuvent déboucher sur une excellente approche du côté de leur F1."

"Mais je note un manque d’ambition. Car depuis deux ans, ou au moins un an et demi, Pierre Waché n’a pas réussi à rendre la voiture vraiment maniable et performante."

"Et de ce que j’ai appris, après les dernières courses, Max envisage sérieusement de quitter Red Bull."

Ralf Schumacher pense que le quadruple champion du monde peut y voir un autre intérêt.

"Les aspirations de Max sont assez claires. Nous savons que le GT3 est une passion pour lui. Mercedes lance également bientôt une nouvelle voiture dans cette catégorie, donc pour l’instant, il semble peu probable qu’il reste."