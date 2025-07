Election FIA : Tim Mayer pris dans son propre piège sur l’inclusion ?

Un règne de terreur ? C’est ainsi que Tim Mayer, l’ancien commissaire de course et seul opposant déclaré à Mohammed Ben Sulayem pour la future élection présidentielle à la FIA, a décrit le bilan de celui qu’il espère remplacer.

Alors que le vote de l’Assemblée générale de la FIA aura lieu en Ouzbékistan le 12 décembre, Mayer a fait plus qu’attaquer Mohammed Ben Sulayem : il a attaqué le système FIA dans son ensemble.

En particulier, les commentaires grinçants de Mayer sur l’ouverture faite par Mohammed Ben Sulayem aux femmes a été critiqué. Mayer avait pointé « une illusion de l’inclusion. »

Forcément, la présidente de la Commission des Femmes dans le Sport Automobile de la FIA, Burcu Cetinkaya, a mal réagi. Et elle a publié une lettre ouverte contre Mayer.

Bien entendu, cette lettre pourrait apparaître comme un soutien indirect à la candidature de Mohammed Ben Sulayem, dont Cetinkaya est proche.

Mais celle-ci assure du contraire et a assuré avoir écrit une lettre « personnelle, avec le cœur, en tant que personne ayant vécu ces mêmes défis ».

« Nous avons la responsabilité d’honorer la vérité plutôt que la perception » a poursuivi l’ancienne pilote de rallye, vantant ensuite le bilan de Mohammed Ben Sulayem : « des progrès réels et mesurables » ont été réalisés en matière de représentation des genres sous la présidence de Ben Sulayem, avec des nominations et des politiques « changeant la culture de la FIA de l’intérieur ».

Cetinkaya relève aussi que le Sénat de la FIA (acquis à Mohammed Ben Sulayem) compte actuellement Fatma Samoura parmi ses membres. Dans le même temps, quatre femmes, dont Cetinkaya elle-même, siègent au Conseil Mondial du Sport Automobile, soit un record dans l’histoire de la FIA.

Plusieurs commissions de la FIA sont « présidées par des femmes », précise-t-elle. Enfin le nouveau « pool » de commissaires de haute performance de la FIA est entièrement paritaire. commissaires de haute performance de la FIA a vu plus de la moitié des candidats sélectionnés être des femmes.

« J’ai subi l’expérience directe d’avoir été négligée, sous-estimée et, parfois, totalement invisible dans ce sport » a-t-elle insisté.

« Mais je sais aussi ce que l’on ressent quand on nous donne enfin de l’espace, de la confiance et des responsabilités – et c’est ce qui s’est passé sous cette direction. »

« Nous voulons tous plus. Et oui, la route est encore longue. Mais prétendre que les femmes – en particulier les femmes de couleur – sont mises de côté au sein de la FIA est non seulement inexact, mais aussi profondément injuste pour celles d’entre nous qui sont ici, travaillant chaque jour pour élargir les portes qui nous étaient autrefois fermées. »

Cetinkaya conclut sa lettre en s’adressant directement à Mayer : il faut « reconsidérer vos remarques, non pas pour des raisons politiques, mais par principe ».

« Nous devons nous appuyer sur des faits et avancer avec respect pour celles qui ouvrent la voie – non pas en dépit de leur identité, mais avec fierté. »

Tim Mayer répond à Burcu Cetinkaya

Tim Mayer n’a pas tardé à faire paraître sa réponse, sur un sujet où le dérapage est vite arrivé.

Réagissant avec ironie, l’Américain a préféré rendre hommage au bilan de Jean Todt, le prédécesseur de Mohammed Ben Sulayem. En creux, il dit que ce n’est pas tant le nombre de femmes qui compte, que le pouvoir qui leur est réellement délégué.

« Il est intéressant qu’une lettre qui se prétend privée et non politique soit largement diffusée aux médias. »

« Néanmoins, je célèbre les réussites individuelles des femmes dans les nominations politiques et j’honore leurs expériences vécues. »

« Il convient de noter que l’initiative statutaire favorisant l’inclusion des femmes dans les Conseils Mondiaux a été héritée de Jean Todt, et n’était pas une initiative de Mohammed. Le travail accompli repose sur les épaules de géantes comme Michèle Mouton, qui a travaillé sans relâche pour établir les départements qui existent. »

« Mais il est clair que lorsqu’on examine réellement l’histoire récente des femmes aux postes de pouvoir à la FIA, en particulier les postes de direction qui interagissent directement avec l’équipe présidentielle, ma déclaration est amplement prouvée. »