Marko : Red Bull tire à nouveau la sonnette d’alarme après Bahreïn

Red Bull Racing s’enfonce dans ses problèmes et le fait que l’équipe n’arrive pas à les identifier pour de bon, selon Max Verstappen, préoccupe à nouveau le management.

C’est ainsi que Christian Horner, le conseiller Helmut Marko, le directeur technique Pierre Waché et l’ingénieur en chef Paul Monaghan ont tenu une réunion après la course pour voir comment avancer.

"C’est une journée très difficile pour Red Bull, c’est évident pour nous tous," confie Marko, interrogé sur ce mini-meeting improvisé dans le paddock de Sakhir.

"Nous devons retrouver la performance de la voiture au plus vite et les standards comme les arrêts au stand doivent fonctionner. La voiture n’est pas la plus rapide et les arrêts au stand ne fonctionnent pas. C’est inacceptable."

"Tout cela est très alarmant. Nous savons que nous ne sommes pas compétitifs et des pièces arriveront lors des prochaines courses, et nous espérons qu’elles apporteront des améliorations."

"Nous avons beaucoup de problèmes. Le principal problème concerne l’équilibre et l’adhérence. Et de là, je suppose que des problèmes de freins sont aussi apparus. Et puis, la procédure normale, comme les arrêts au stand, ne fonctionne pas, les problèmes s’enchaînent."

Marko a appelé Red Bull à progresser rapidement, sous peine d’être éliminé de la course au titre pilotes, comme Verstappen le disait déjà avant la course.

"C’est clair, Max a raison : nous devons progresser. Pas au niveau des points, mais au chrono."

"Et avec une performance comme celle que nous réalisons actuellement, malheureusement, le championnat du monde ne sera pas pour nous."

Verstappen en position d’activer sa clause de sortie

Marko a récemment déclaré qu’une clause de sortie dans le contrat de Verstappen pourrait devenir un sujet de discussion pendant la pause estivale.

Interrogé sur l’ampleur des inquiétudes concernant un éventuel départ de Verstappen, Marko a répondu : "C’est très important, ça commence à être activable".

Sous-entendu : une 3e place au championnat pilotes n’est pas suffisante pour retenir Verstappen s’il veut partir.

"Des améliorations doivent être apportées prochainement pour qu’il dispose d’une voiture avec laquelle il puisse gagner."

"Ce ne doit pas être un hasard, comme sous la pluie au Brésil ou au Japon. Là, la piste est venue à lui et il a réalisé un tour magique. Il faut une base stable."