Antonelli veut comprendre la stratégie ’déroutante’ de Mercedes F1

Andrea Kimi Antonelli a raté une place dans les points pour la première fois cette saison lors du Grand Prix de Bahreïn. Le pilote Mercedes F1 a chaussé deux trains de pneus tendres différents en trois tours au moment de la voiture de sécurité, et il admet ne pas comprendre quel était l’objectif de son équipe.

"C’est un peu déroutant, car la première fois j’ai subi l’undercut et je m’y attendais. Mais j’ai ensuite chaussé des pneus tendres deux tours avant la voiture de sécurité et je pense que j’aurais dû rester en piste, mais avec la voiture de sécurité, ils auraient refroidi et ça aurait été une histoire différente" déplore Antonelli.

Ce dernier veut comprendre la stratégie mais pense aussi qu’il aurait pu faire mieux pour laisser davantage d’options stratégiques à son team : "Je dois revoir ça avec l’équipe, je pense que de mon côté, j’aurais pu choisir différemment la manière dont j’ai attaqué sur mes pneus."

Cependant, Antonelli se félicite d’un week-end où il a encore appris beaucoup sur son métier : "Le rythme progresse, en qualifs aussi, et je suis de plus en plus à l’aise avec les batailles et les dépassements. Donc c’est positif, et on essaiera de faire une meilleure qualif à Djeddah."