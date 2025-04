Comment Williams F1 a failli être victime d’une nouvelle bourde de la FIA

Après avoir été victime d’une erreur de la FIA hier en qualifs, Williams F1 a encore subi de la confusion pour ne pas dire de l’amateurisme du côté de la FIA ! Une pénalité infligée à Carlos Sainz pour un incident avec Andrea Kimi Antonelli a brièvement semé la confusion après le Grand Prix de Bahreïn.

La FIA avait initialement annoncé que la pénalité de 10 secondes infligée à Sainz n’avait pas été purgée pendant la course et qu’il devait donc purger une rétrogradation de trois places sur la grille lors de la prochaine manche ce week-end en Arabie saoudite...

Sauf que Williams a bien arrêté la voiture de Sainz pendant 10 secondes, avant de le faire abandonner au garage ! Encore une erreur de la part de la FIA, qui retire donc cette pénalité pour Djeddah.

Par contre, Sainz garde deux points de pénalité sur sa licence pour cet incident, et l’Espagnol fait un bilan amer mais optimiste de son week-end : "Pour être honnête, on s’est battus toute la course avec des voitures plus rapides."

"C’est frustrant car on essaie de rester avec eux, et on dégrade les pneus davantage en essayant de les suivre car on attaque plus fort. Ca a été tendu avec Yuki, il est passé à l’intérieur et a perdu l’arrière puis m’a touché. J’avais des dégâts à hauteur de une seconde voire une seconde et demie au tour et j’ai dû abandonner."

"C’est dommage car je pense que j’aurais pu marquer des points pour la première fois de la saison, mais malheureusement, il nous manquait un peu de rythme et on doit progresser sur plusieurs points. Mais nous allons dans la bonne voie."

"C’est difficile d’avoir des points dans le peloton si vous ne faites pas tout parfaitement. Aujourd’hui, on a essayé de se battre contre des voitures plus rapides, on a usé davantage nos pneus et on a reculé dans la hiérarchie. Et quand nous avons dépassé Yuki, on a eu ces dégâts. Ce n’était pas le week-end propre que j’espérais, mais on s’en rapproche."

Pour Alex Albon, le timing de la course a été mauvais, et le pilote thaïlandais manque les points pour la première fois de la saison : "Nous en avions assez, bien plus qu’assez. On remontait bien dans le peloton en pneus durs, on espérait la huitième place, mais la voiture de sécurité est arrivée. On a dû faire un double arrêt et j’ai perdu des places."

"Pour moi, c’est une opportunité manquée. On ne s’est pas qualifiés où l’on aurait dû et on n’a pas rebondi comme on aurait voulu. On n’a pas eu de chance avec la voiture de sécurité. Mais ce n’était pas un week-end difficile, on a juste eu de la malchance."