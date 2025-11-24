Marko a trouvé ’drôle’ la consigne de McLaren F1 à Norris à Las Vegas

Helmut Marko a révélé s’être amusé face à la consigne envoyée à Lando Norris par son ingénieur, Will Joseph. Le pilote McLaren F1 a reçu l’ordre d’aller attaquer Max Verstappen, qui était plusieurs secondes devant lui. Cela a fait rire le conseiller motorsport de Red Bull.

Marko révèle que la RB21 du Néerlandais avait une bien meilleure performance pneumatique que son rival du jour, et c’est pour cela que la consigne de Will Joseph a amusé le clan Red Bull.

"Il a facilement réussi à maintenir le rythme de ceux qui le suivaient et ainsi à ménager ses pneus" a déclaré l’Autrichien à Sky Sports Germany. "Nous sommes également restés en piste plus longtemps que tous les autres. Bien sûr, nous connaissions l’état des pneus de nos concurrents, et le plus drôle, c’est le message envoyé par McLaren ’attaque Max, dépasse-le’."

"Et puis il a enchaîné les tours rapides, juste pour que les choses soient claires. Mais il l’a fait avec une telle confiance et une telle aisance. Nous n’avons eu aucun problème. Lando a eu quelques difficultés à la fin, car il était deux ou trois secondes plus lent. Malheureusement, personne n’était là pour en profiter."

"Mais dès le premier tour... je ne dirais pas que Max a pris le départ. Il a remporté le premier virage et a pratiquement forcé Norris à commettre une erreur. Après cela, Max a toujours su réagir. Il était le plus rapide et a su gérer ses pneus. Norris ne nous aurait jamais rattrapés. Un spectacle incroyable de Max Verstappen."

Laurent Mekies a salué la performance de Max Verstappen, qui a pris la tête au départ et ne l’a plus quittée pour aller chercher sa 69e victoire, ce qui a impressionné son directeur.

"Je pense qu’il avait probablement encore plus de vitesse que ce que nous avons vu dans la voiture" a déclaré Mekies. "À plusieurs reprises au cours du deuxième relais, nous lui avons demandé d’augmenter la cadence lorsque Lando poussait, et chaque fois que cela était nécessaire, il a augmenté la cadence."

"Je pense donc que dans l’ensemble, il a livré une performance magistrale, cela ne fait aucun doute. Pendant le week-end de course, personne n’était vraiment prêt, car les séances d’essais ont toutes été perturbées par un événement ou un autre."

"Être aussi performant dimanche, malgré la dégradation des pneus, l’exécution et le rythme de course, je pense que Max mérite vraiment d’être félicité pour avoir encore une fois réussi son coup."

Le Français a reconnu le travail de son pilote, mais aussi les progrès effectués par son équipe avec les dernières évolutions de la RB21, ce qui a permis de revenir dans la lutte pour le titre mondial, à laquelle Mekies ne veut pas trop penser.

"En termes de pilotage et de performances, je pense qu’il est aussi bon, voire meilleur, que tous ce que nous avons vus jusqu’à présent. Il y a de nombreux exemples cette année. Nous savons que nous avons souffert pendant la première partie de la saison."

"Les gars ont fait un travail incroyable pour réussir à redresser la situation. Maintenant qu’il est à nouveau en mesure de se battre pour la victoire, il enchaîne les performances exceptionnelles, c’est tout."

"Nous faisons ce que nous avons toujours dit que nous ferions : nous prenons les courses une par une. Une victoire est une victoire. On oublie facilement à quel point il est difficile de gagner. Il faut que tout soit parfait, et c’est ainsi que nous voyons les choses."

"Nous considérons chaque course individuellement. On ne peut pas imaginer une situation plus différente au Qatar qu’à Las Vegas. Maintenant, tout est à l’opposé de Las Vegas, donc nous allons nous remettre à zéro et essayer de réussir à nouveau ce week-end."