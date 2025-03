Mercedes F1 donne sa position sur le retour possible des V10

Les positions des uns et des autres concernant le retour des moteurs V10 en Formule 1 commencent à se faire connaitre.

Pour une arrivée à l’horizon 2028 / 2029, Red Bull et Ferrari semblent déjà alignées pour donner leur feu vert à un tel projet.

Audi F1 a elle clairement fait savoir qu’elle y était opposée puisqu’elle a massivement investi sur un moteur V6 hybride électrifié aux normes 2026. Tout jeter au bout de 2 ou 3 ans, ce n’est évidemment pas acceptable.

La position de Honda n’est pas encore officielle. Le constructeur japonais n’est pas parti de rien pour son moteur 2026, après une pause technique en retrait des équipes Red Bull. Mais de là à accepter un V10 ?

Reste à connaitre la position de Mercedes F1. Toto Wolff, son directeur, s’est déclaré ouvert aux discussions sur le sujet.

"Chez Mercedes, nous sommes toujours ouverts, qu’il s’agisse d’un huit ou d’un dix cylindres, atmosphérique ou turbo, avec récupération d’énergie, quelle que soit la cylindrée."

"Il est absolument essentiel d’être ouvert d’esprit. Nous sommes tous des compétiteurs et même des pilotes dans l’âme. Nous aimons les moteurs du passé, et il faut trouver le juste équilibre entre ce qui nous passionne, nous les dinosaures, les moteurs bruyants, et le public."

Wolff est toutefois clair : la F1 ne doit pas dénigrer la réglementation moteur de l’année prochaine, dont il est convaincu qu’elle sera un succès. Pas question donc de prolonger les règles 2025.

"Je pense que nous courrons avec une réglementation intéressante l’année prochaine, introduite par la FIA pour accueillir les nouveaux venus comme Audi, et je pense que nous y sommes parvenus. Voilà ce que nous devrions attendre avec impatience."

"Tout cela est passionnant et constitue une aventure excitante. C’est là-dessus que nous devrions mettre l’accent. C’est ce dont nous devrions nous réjouir et parler, avec tout le bien que cela apportera, plutôt que de regarder trop loin."