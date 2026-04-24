Newey n’est pas à sa place chez Aston Martin, une promotion et une F1 contestées

Malgré un statut largement reconnu comme celui du plus grand concepteur de la Formule 1, Adrian Newey fait aujourd’hui face à des critiques inattendues, venues notamment de l’ancien patron de Haas F1, Gunther Steiner.

Fort de succès étalés sur plusieurs décennies, à travers différentes époques et réglementations, Newey semblait promis à prolonger cette réussite après son départ de Red Bull Racing pour rejoindre Aston Martin F1. Pourtant, la saison 2026 s’annonce particulièrement compliquée pour l’écurie britannique.

En piste, Aston Martin peine à voir l’arrivée des Grands Prix, encore moins à se battre pour des points. En cause notamment, des problèmes liés à son moteur Honda, générant des vibrations potentiellement éprouvantes pour les pilotes.

Dans ce contexte délicat, un choix opéré durant l’intersaison a suscité l’incompréhension : la promotion de Newey au poste de directeur d’équipe. Une décision surprenante, compte tenu de la réputation du Britannique, bâtie avant tout sur son génie en conception.

Interrogé à ce sujet dans le podcast Drive to Wynn, Steiner n’a pas mâché ses mots.

"Je pense que si vous demandiez à Adrian, il dirait : ’Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça ou pourquoi j’ai accepté’."

L’Italo-Américain s’interroge également sur les circonstances de cette nomination.

"Je ne sais pas comment c’est arrivé, s’il voulait être directeur d’équipe ou non, mais clairement, ce n’est pas là que réside sa force."

"Il est très bon dans ce qu’il fait, c’est-à-dire concevoir des voitures, même si, évidemment, pas l’Aston Martin pour le moment, mais il va régler ça."

Selon lui, cette évolution de carrière serait davantage venue du camp de Newey que d’une volonté de l’écurie.

"Je pense que c’était une initiative d’Adrian, du genre : ’Je dois être directeur d’équipe’. Sans forcément savoir ce que cela implique. Et donc, ça n’a pas duré longtemps avant la désillusion."

"Cela montre qu’il faut toujours placer les gens là où sont leurs forces, et ne jamais trop les promouvoir."

D’ailleurs, après seulement trois Grands Prix disputés cette saison, toutes les sources concordent sur le fait qu’Aston Martin envisagerait de confier le rôle de directeur d’équipe à Jonathan Wheatley, ce qui permettrait à Newey de revenir à un poste plus en adéquation avec ses compétences : la conception des monoplaces.

Le concept de Newey qualifié de "conception ratée"

D’ailleurs, le concept radical de l’Aston Martin AMR26 a été vivement critiqué. Un expert japonais des liaisons mécaniques en F1, qui a tenu à parler sous couvert d’anonymat, a même qualifié un élément clé de sa conception d’erreur impensable.

Une analyse publiée par la version magazine d’as-web.jp remet en question la configuration agressive de la suspension avant et de la direction, développée par l’équipe suite à l’arrivée d’Adrian Newey.

"Lorsque nous avons commencé à analyser la configuration des liaisons, nous nous sommes demandé : ’Comment cela peut-il fonctionner ?’" indique l’article.

Ce verdict est d’autant plus remarquable que les difficultés rencontrées par Aston Martin sont souvent attribuées à son moteur Honda, la dernière analyse pointant du doigt le concept du châssis.

Les critiques portent sur le positionnement de la crémaillère de direction et des biellettes de direction.

"L’efficacité opérationnelle est incroyablement faible ; mécaniquement parlant, c’est absurde," poursuit l’analyse, ajoutant : "Je ne peux pas imaginer un fonctionnement précis."

L’article fait également référence à des images embarquées.

"Il y a eu des situations où les mains du pilote effectuaient des mouvements précis, mais ces mouvements ne se répercutaient pas sur les roues."

"En tant que concepteur de suspensions, c’est une erreur impensable. C’est une conception ratée."

"Si l’on considère le fonctionnement de la direction, on peut affirmer sans hésiter qu’il s’agit d’un défaut mécanique."