Les pilotes de F1 sont contre la réduction de la durée des courses proposée par Domenicali

Les pilotes ne sont pas favorables à l’idée de raccourcir les courses de F1, comme l’a envisagé Stefano Domenicali. Le PDG de la Formule 1 a lancé l’idée en expliquant que le public ne réussissait pas à se concentrer sur les courses longues, mais Andrea Kimi Antonelli refuse que les courses principales se rapprochent des Sprints, qu’il apprécie pourtant.

"Personnellement, j’apprécie les week-ends de Sprint, car ils sont très animés" a déclaré Antonelli. "Il faut être immédiatement à son meilleur niveau, car on n’a droit qu’à une seule séance d’essais, puis aux qualifications, avant de se lancer dans la course de Sprint."

"Mais je ne pense pas que des courses plus courtes fonctionneraient vraiment. Déjà, avec les courses longues, nous utilisons une stratégie à un seul arrêt avec les pneus dont nous disposons, et il faudrait mettre en place beaucoup plus de règles pour une course plus courte en termes d’arrêts au stand, etc."

"Je ne pense pas que cela changera beaucoup et je pense aussi qu’avec une course plus longue, vous avez plus de temps pour construire votre course. Je ne peux pas vraiment donner de réponse claire à ce sujet, mais c’est mon avis. Cependant, les week-ends de Sprint sont amusants, donc ce ne serait pas une mauvaise chose d’en avoir davantage."

Fernando Alonso alerte le PDG de la F1 sur le fait que des courses plus courtes rendraient toute évolution du classement impossible, puisque c’est souvent au fil de la course et des stratégies que les rebondissements se produisent, tout comme les progressions et régressions.

"Comme l’a dit Kimi, vous devez mener votre propre course et trouver votre rythme pour revenir à votre position naturelle à la fin de la course si vous la menez bien. Si elle est trop courte, comme certains Sprints, si vous partez avec une mauvaise position de qualification ou autre, vous n’avez tout simplement pas le temps de faire quoi que ce soit.

"C’est difficile à suivre, toutes les voitures ont des pneus du même âge, il n’est peut-être pas possible de regagner quelques places. Les courses plus longues vous offrent cette possibilité, cette liberté stratégique."

Et l’Espagnol d’alerter sur le fait que les autres sports ne se posent pas la question, mais qu’il s’agit peut-être d’un problème lié au public : "C’est un problème de la société et des enfants, mais pas du sport. Je ne pense pas que ce soit un problème pour le sport, donc il n’est probablement pas nécessaire de changer."

"Mais Stefano sait mieux que quiconque, donc s’il pense que c’est nécessaire, nous sommes entre de bonnes mains pour ce genre de décisions avec lui. Mais les matchs de football sont aussi un peu longs."

"Quand je suis assis devant la télévision, je ne regarde pas les 90 minutes en restant concentré, je vais dans la cuisine, je reviens, il y a toujours des moments de distraction. Et personne ne parle d’avoir des matchs de football de 60 minutes ou quelque chose comme ça."

Franco Colapinto, pilote d’Alpine F1 sous la houlette de Flavio Briatore qui a lui-même un rôle auprès de la F1 et de Domenicali, a botté en touche : "Je ne peux pas vraiment commenter cela. Je pense qu’ils font tout simplement un excellent travail. Stefano a fait un travail formidable pour amener ce sport là où il en est aujourd’hui."

"C’est un leader exceptionnel et j’apprécie vraiment les efforts que tout le monde déploie pour essayer de l’améliorer pour les fans, pour tout le monde ici. La Formule 1 prend de plus en plus d’ampleur, et si c’est le cas, c’est grâce à eux."

"Il y a beaucoup de nouveautés dans ce sport et elles attirent beaucoup de nouveaux adeptes. Je pense que nous sommes tous très, très reconnaissants des efforts qu’ils ont déployés dans le passé pour améliorer ce sport et le mener là où il en est aujourd’hui."

Esteban Ocon n’est pas opposé au raccourcissement de certaines courses, mais il pense qu’il ne faut pas céder à l’immédiateté de la société actuelle : "Beaucoup de choses ont été essayées. Je pense que c’est une bonne chose que Stefano nous consulte un peu à ce sujet."

"Mais mon opinion est qu’il n’est pas nécessaire d’apporter de grands changements à ce que nous avons. Je pense que passer à une étape MotoGP serait un peu extrême, c’est certain, d’avoir un week-end de Sprint à chaque course."

"Et je ne pense pas que le spectacle en serait nécessairement meilleur. En tant que fan, ce que vous voulez voir, c’est plus de courses. Nous vivons aujourd’hui dans un monde tellement consumériste que nous voulons voir plus de spectacle, plus souvent."

"Quand nous sommes sur Netflix et que nous regardons une série, nous nous disons ’c’est trop long d’attendre la deuxième saison’. C’est comme ça que fonctionne le monde aujourd’hui."

"Mais c’est aussi agréable d’attendre patiemment et d’anticiper la course. Un Grand Prix est un événement important et je suis plutôt de cet avis, j’aime vraiment attendre un certain temps pour être à nouveau enthousiaste."

"Je suis d’accord avec Stefano pour dire que certaines courses sont peut-être un peu longues, disons celles qui durent plus de deux heures, comme Singapour. Peut-être que les raccourcir un peu ne changerait rien au spectacle, mais c’est comme ça depuis toujours. Mais raccourcir une course comme celle de Monza ou celle de Spa, ce serait trop court."