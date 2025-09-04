Verstappen : Si je vais chez Ferrari, c’est parce que j’y vois l’opportunité de gagner

Jos Verstappen a révélé lors de la dernière course que son fils, le manager Raymond Vermeulen et lui avaient parlé de Mercedes F1 mais aussi de Ferrari récemment, lorsqu’il a fallu étudier la situation du pilote Red Bull Racing.

Max Verstappen, qui a décidé de rester un an de plus là où il est, pourrait partir fin 2026 si le projet Red Bull Ford ne tient pas la route.

Mais Ferrari est-elle vraiment une option pour le Néerlandais pour 2027 ou après ? Sur les terres de la Scuderia, à Monza, Verstappen a été invité à évoquer son envie de piloter un jour pour Ferrari...

"Ils ont deux pilotes sous contrat pour l’année prochaine, donc il n’y a de toute façon aucune discussion. Maintenant, y a-t-il une chance ? Oui, il y a beaucoup de chances dans la vie, quelle que soit la décision."

"Bien sûr, pour le moment, ce n’est pas à l’horizon, mais qui sait ? Je ne sais même pas combien de temps je piloterai en Formule 1, donc il y a encore beaucoup d’inconnues pour moi. C’est toujours très difficile de savoir ce qui va se passer, n’est-ce pas ?"

Verstappen a alors été interrogé sur les difficultés actuelles de Lewis Hamilton dans cette ère de l’effet de sol de la F1.

"Je ne peux pas me renseigner sur ce qui s’est passé chez Mercedes, son ressenti personnel, ni sur ce qui se passe actuellement chez Ferrari. Je n’ai aucune information à ce sujet."

"Le problème, c’est qu’il a rejoint une équipe qui compte déjà un pilote très fort avec Charles Leclerc, donc ce ne sera jamais facile d’y aller et de battre son équipier qui est bien intégré, connaît très bien l’équipe et parle la langue."

"Mais ces voitures peuvent parfois être assez compliquées à comprendre, en gros, pourquoi on est rapide ou pas."

Ferrari est-elle tout de même une sorte de rêve pour Verstappen ?

"Ferrari est une marque immense. Tous les pilotes s’y voient et s’imaginent là-bas : ’J’aimerais piloter pour Ferrari’. Mais je pense que c’est aussi là que réside l’erreur, juste piloter pour Ferrari."

"Si jamais je voulais y aller, je ne le ferais pas uniquement pour piloter pour Ferrari. J’y vais parce que j’y vois une opportunité de gagner."

"Et si je gagne avec Ferrari, c’est encore mieux. Et c’est là, je pense, qu’il ne faut pas se laisser guider uniquement par les émotions et la passion d’une marque ; il faut y aller parce qu’on sent que c’est la bonne direction."

"Si c’est la bonne direction à prendre, je ne sais pas. On verra bien sûr l’année prochaine, avec la nouvelle réglementation, ça peut à nouveau chambouler toute la grille."