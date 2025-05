Les F1 2026 seront ’moins capricieuses’ avec le retour d’un ’fond plat’

Les monoplaces de Formule 1 de 2026 seront un retour en arrière en matière de réglementation, selon Bob Bell. Le directeur technique exécutif d’Aston Martin F1 pense que les voitures de l’année prochaine seront moins suivantes à certains phénomènes aérodynamiques, et donc d’être moins délicates à piloter.

"La réglementation aérodynamique actuelle, introduite en 2022, a raisonnablement réussi à améliorer les dépassements, mais a rendu les voitures très sensibles aux réglages et aux changements aérodynamiques mineurs, ce qui a eu pour conséquence le marsouinage que nous avons vu" a déclaré Bell.

"La réglementation 2026 est l’occasion de s’attaquer à certains de ces problèmes. L’idée était de concevoir une géométrie qui conserve cette caractéristique, qui permette aux voitures de se suivre plus facilement, mais aussi de les désensibiliser, de les rendre moins capricieuses."

"Nous revenons à quelque chose de plus proche de la réglementation d’avant 2022, avec un fond plat et une remontée droite à l’arrière. Ce n’est pas tout, bien sûr, mais c’est la principale différence, qui met fin à l’ère des voitures à effet de sol entièrement profilées."

Malgré des voitures plus courtes, plus étroites et plus légères de plusieurs dizaines de kilos, le cahier des charges impose une solidité améliorée, ce qui n’est pas un défi facile à surmonter : "La FIA a publié la version finale du règlement aérodynamique en décembre."

"Elle a également fourni un premier ensemble de géométries - essentiellement sa vision de ce à quoi ressemblerait la carrosserie aérodynamique - comme point de départ de notre développement, et à partir du 2 janvier, nous avons été autorisés à commencer à travailler en soufflerie et en CFD sur ces configurations."

"Les nouveaux règlements ont imposé des voitures plus robustes avec des tests d’homologation plus stricts, mais aussi des voitures plus légères avec un poids minimum plus faible. Ces deux éléments ne sont généralement pas complémentaires, ce qui ajoute au défi pour 2026 : nous devons construire une voiture plus forte et plus légère.

"La sécurité en F1 est plutôt bonne, mais elle peut toujours être améliorée. Toutes les améliorations que nous pouvons apporter dans ce domaine sont les bienvenues et, par conséquent, l’ensemble du châssis sera beaucoup plus solide qu’il ne l’est actuellement."

"Le défi est de trouver et d’enlever 30 kg à la voiture existante. Une chose qui nous aide est que les règles relatives aux matériaux sont assouplies dans certains domaines, et nous serons autorisés à utiliser certains matériaux exotiques qui étaient auparavant interdits, tels que divers alliages de titane et d’aluminium produits par impression 3D."