Pourquoi Ferrari continue à investir sur certains éléments de sa SF-25

Ferrari semble chercher à améliorer sa SF-25, malgré ses espoirs de titres en Formule 1 maintenant très limités.

Après sept manches, la Scuderia n’a pas réussi à confirmer son statut de deuxième équipe la plus rapide derrière McLaren, la troisième place de Charles Leclerc à Djeddah étant son seul podium en Grand Prix de la saison.

Avec l’étape européenne de la saison déjà en cours, de nombreuses équipes vont déjà se concentrer sur leurs monoplaces 2026, avec un nouveau règlement qui représente un défi majeur.

Cependant, il semble que Ferrari cherche à modifier différents aspects de sa monoplace actuelle. Un aspect clé des performances décevantes de la SF-25 a été son incapacité à régler la hauteur de caisse au niveau souhaité.

Ce problème s’ajoute à un problème sous-jacent, lié au manque de rigidité de la suspension arrière.

Le directeur de Ferrari, Fred Vasseur, l’a confirmé, mais a également indiqué que d’autres aspects de la voiture étaient actuellement en cours de développement.

"Nous travaillons sur tous les aspects de la voiture, principalement la mécanique, car c’est un aspect que nous pouvons conserver pour améliorer nos performances tout au long de la saison."

"Ce n’est un secret pour personne qu’il faudra un jour ou l’autre être à fond sur 2026. Mais nous ne travaillons pas uniquement sur la suspension. Nous cherchons à comprendre où nous pouvons améliorer nos performances."

Vasseur a déclaré qu’hormis le nouvel aileron avant, conformément à la nouvelle réglementation sur les ailerons flexibles en vigueur depuis le Grand Prix d’Espagne, tout développement de zones aérodynamiques de la voiture est inutile.

"Nous avons une nouvelle réglementation sur les ailerons avant en Espagne, qui nous oblige à en fabriquer un nouveau. Mais pour tous les autres composants aérodynamiques de la voiture, si vous développez un nouveau fond plat ou un nouvel aileron arrière, vous ne pourrez pas les conserver pour 2026."

"La réglementation est complètement différente. Les ailerons arrière sont différents. La régulation des flux d’air est complètement différente. Cela signifie que si vous lancez maintenant une mise à jour aérodynamique, vous ne l’aurez que pour les huit dernières courses. C’est un peu différent sur le plan mécanique, car si vous travaillez sur des composants mécaniques… vous pouvez les conserver pour l’année prochaine."

Les domaines de développement que Ferrari cherche à améliorer visent, comme le souligne Vasseur, à faire au mieux pour le reste du championnat cette année.

"Ce serait une erreur. Je pense que pour progresser, il faut rester compétitif et se battre. Ce n’est que lorsqu’on se bat pour quelque chose qu’on prête attention aux détails, qu’on est dans cet état d’esprit de compétition."

"Je ne peux pas imaginer qu’un groupe de 1 000 personnes puisse garder la même motivation si on abandonne quelque chose, parce qu’on n’a pas la pression du résultat de la semaine prochaine ou de la séance suivante."

"Je veux maintenir la pression sur tout le monde aujourd’hui. Maintenant, 2026, c’est une autre histoire pour le groupe qui travaille sur 2026, mais pour ceux qui courent, il faut maintenir le cap."

En attendant, Ferrari espère qu’une combinaison d’anciens et de nouveaux éléments contribuera à sauver la saison. L’équipe de Maranello travaille donc d’arrache-pied sur la suspension arrière. Celle-ci a passé avec succès les tests dynamiques au banc et est actuellement testée en soufflerie avec différentes configurations aérodynamiques. Mais le projet d’introduction serait repoussé à Silverstone.

Et il n’y aura rien de spécial pour Monaco. Ferrari utilisera ce week-end l’aileron arrière de spécification 2024 utilisé à Monaco l’an dernier dans les rues sinueuses de la Principauté.

Charles Leclerc, de plus en plus frustré, manque d’espoir avant sa course à domicile ce week-end.

"Je ne suis pas optimiste. Nous allons sur un circuit qui nous exposera à nos faiblesses. Bien sûr, l’imprévisibilité est toujours présente et les réglages sont différents de ceux des autres circuits, nous espérons donc nous surprendre comme nous l’avons fait à Imola en course."

Lewis Hamilton est du même avis : "Notre voiture est bonne dans les virages rapides, correcte dans les virages moyens, et peut-être moins performante que les autres dans les virages lents."