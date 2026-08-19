Les évolutions d’Alpine F1 vont-elles enfin changer la donne ?

Après plusieurs semaines d’attente, Alpine F1 passe enfin à l’offensive. L’écurie française arrive à Zandvoort avec plusieurs évolutions destinées à améliorer les performances de son A526, un rendez-vous particulièrement important alors que les écarts restent infimes dans le peloton. Avec une seule séance d’essais libres avant les Qualifications Sprint, Pierre Gasly et Franco Colapinto devront rapidement mesurer le potentiel de ces nouveautés, qui pourraient peser lourd dans la deuxième moitié de saison.

La seconde moitié de la saison de Formule 1 débute dans la station balnéaire de Zandvoort, où la discipline reprend ses droits après la traditionnelle trêve estivale.

Serpentant à travers les dunes dont il tire son nom, le circuit de Zandvoort a intégré le calendrier lors de la troisième saison du Championnat du Monde de Formule 1. Après la victoire inaugurale d’Alberto Ascari en 1952, le Grand Prix des Pays-Bas a régulièrement figuré au programme jusqu’en 1985. Après trente-six ans d’absence, le rendez-vous a fait son retour en 2021 et a depuis donné lieu à cinq éditions mémorables. Le Grand Prix des Pays-Bas 2026 sera toutefois le dernier puisque l’épreuve ne sera pas reconduite en 2027.

L’édition 2023 a établi le record du nombre de dépassements en piste dans l’histoire de la discipline, avec 186 manœuvres. Les conditions météorologiques extrêmement changeantes ont semé le chaos sur le tracé et dans la voie des stands, avec des stratégies évoluant à chaque tour. Pour sa première campagne avec Alpine, Pierre Gasly a su tirer son épingle du jeu et prendre les bonnes décisions, en s’arrêtant notamment dès le premier tour pour chausser des pneumatiques intermédiaires après s’être élancé de la douzième position. Pierre s’est alors hissé sur la troisième marche du podium, remportant ainsi son premier trophée en Grand Prix avec l’écurie.

Pour la première fois, le Grand Prix des Pays-Bas sera disputé au format Sprint. Après la pause estivale, les équipes ne disposeront que d’une séance d’essais pour retrouver le rythme avant les Qualifications Sprint vendredi après-midi. Pierre et Franco Colapinto auront à cœur de lancer cette deuxième moitié de saison avec de solides résultats alors que la lutte dans le peloton se poursuit.

La trêve n’a pas été totalement silencieuse à Enstone, puisqu’un moteur a rugi lorsque Prima Pramac Yamaha MotoGP Team a visité le site avant de courir à Silverstone. Les pilotes Jack Miller et Toprak Razgatlioglu ont découvert l’usine, Toprak réalisant plusieurs figures au guidon d’une Yamaha R9, avec notamment des burnouts et autres acrobaties autour du showcar F1 2019 de l’écurie.

"La trêve estivale est toujours une période agréable de l’année où pratiquement tous ceux qui travaillent en Formule 1 doivent faire une pause loin de la compétition. Nous en avons profité pour effectuer quelques travaux de maintenance à l’usine. C’est véritablement le seul créneau où nous pouvons le faire correctement puisque le parking et les bureaux sont vides !" commente Steve Nielsen, le directeur général d’Alpine F1.

"Toute notre attention se porte désormais sur la reprise des hostilités à Zandvoort. Nous avons dit à maintes reprises que la lutte était très serrée au championnat et que nous pouvons atteindre notre objectif d’ici la fin de la saison si nous parvenons à apporter davantage de performance à notre voiture."

"Ce week-end, nous disposons de plusieurs évolutions, que nous testerons en essais libres avant les Qualifications Sprint. L’objectif est d’en apporter dès que nous le pouvons en espérant qu’elles nous permettront de nous mêler à la bataille en piste et de marquer autant de points que possible."

Pierre Gasly confie de son côté "avoir d’excellents souvenirs de Zandvoort, puisque j’y ai décroché mon premier podium avec l’équipe en 2023. C’était une journée particulièrement mémorable, durant laquelle il a fallu prendre les bonnes décisions tout en gardant mon calme au volant face à des conditions très changeantes."

"C’est agréable de retrouver la compétition après cette pause. C’est toujours une belle période de l’année, qui nous permet de prendre du recul et de partager des moments précieux en famille et entre amis. J’ai passé un peu de temps à la maison, beaucoup à ne rien faire, mais aussi à promener mon chien, courir sur la plage, m’entraîner à la salle, sans oublier quelques jours au bord de la piscine !"

"Je suis désormais prêt à repartir au combat et à entamer cette nouvelle phase de la saison. Un défi de taille nous attend, car les écarts sont infimes au championnat et nous savons que nous pouvons vraiment rester dans le match en apportant les évolutions nécessaires. C’est un beau défi que je suis prêt à relever, et ce dès le Sprint de Zandvoort."

Enfin Franco Colapinto, qui a commencé ses vacances avec un vol de ses affaires dans un hôtel, se dit "vraiment impatient de reprendre la compétition après cette pause estivale bien méritée. J’ai commencé mes vacances un peu plus tard que les autres puisque je devais terminer des essais avec Pirelli en Hongrie, mais j’ai ensuite pu véritablement me détendre et recharger les batteries après une première moitié de saison particulièrement intense."

"Nous avons fini sur une note un peu décevante, mais j’ai pu prendre du recul et réfléchir au chemin parcouru par l’équipe depuis l’an dernier. Être aujourd’hui en lutte pour la cinquième place du Championnat Constructeurs est vraiment impressionnant, et nous voulons tous faire de l’excellent travail pour offrir ce résultat à l’écurie."

"La route est encore longue, donc nous devrons partir du bon pied ce week-end à Zandvoort. C’est un circuit que j’apprécie et dont je garde de bons souvenirs en formules de promotion. Ce sera intéressant de voir ce que cela donnera avec le format Sprint et nous devrons bien commencer vendredi matin pour trouver notre rythme et repousser rapidement les limites afin de retrouver le top dix."