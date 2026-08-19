L’Ukraine s’attaque à la décision de la FIA concernant les pilotes russes et biélorusses

La décision de la FIA d’autoriser à nouveau les représentants russes et biélorusses à courir sous leurs couleurs nationales a provoqué une première réaction. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le gouvernement ukrainien a officiellement demandé à la Fédération internationale de l’automobile de revenir sur cette mesure, estimant qu’elle contribue à banaliser l’agression russe et ouvre la porte au "sportswashing" .

Le gouvernement ukrainien a ainsi adressé une demande officielle à la FIA afin que celle-ci réexamine et annule sa récente décision concernant les conditions de participation des concurrents russes et biélorusses dans le sport automobile international.

La FIA avait interdit l’utilisation des drapeaux et symboles nationaux russes et biélorusses après l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de l’année 2022. Les deux pays sont toujours en guerre à ce jour.

Le ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, Matvii Bidnyi, a publiquement dénoncé la décision de la FIA dans une publication sur les réseaux sociaux.

"La guerre de la Russie contre l’Ukraine continue," a-t-il rappelé. "Il n’y a pas de place pour le sportswashing ou la normalisation de l’agression dans le sport international."

Selon le responsable ukrainien, le conflit a déjà causé la mort de centaines de sportifs ukrainiens depuis son déclenchement.

Bidnyi a ensuite expliqué les raisons de sa démarche auprès de la FIA : "Récemment, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a décidé de lever les restrictions visant les représentants russes et biélorusses dans le sport automobile international, leur permettant de courir sans l’obligation d’un statut neutre et rétablissant leurs drapeaux et leurs symboles nationaux lors des compétitions."

Face à cette évolution, le gouvernement ukrainien demande désormais officiellement à la fédération internationale de faire marche arrière.

"Nous exigeons que cette décision soit réexaminée. J’ai officiellement saisi la FIA, demandant que la décision permettant aux représentants russes et biélorusses de revenir dans les compétitions internationales soit annulée," a poursuivi le ministre.

Les raisons des sanctions n’ont pas disparu

Pour Kiev, le contexte ayant conduit à l’adoption des restrictions par la FIA en 2022 n’a pas changé. La guerre se poursuit et la Biélorussie continue, selon les autorités ukrainiennes, de soutenir militairement la Russie.

"Les raisons des sanctions n’ont pas disparu," a insisté Bidnyi. "La Russie poursuit son agression armée, tandis que la Biélorussie lui apporte un soutien militaire."

Le ministre a également avancé un bilan particulièrement lourd concernant le monde sportif ukrainien depuis le début de l’invasion.

"Depuis le début de l’invasion, plus de 770 athlètes et entraîneurs ukrainiens ont été tués par l’agresseur. L’ennemi a détruit plus de 925 infrastructures sportives à travers le pays."

Ces chiffres sont invoqués par le gouvernement ukrainien pour défendre le maintien des restrictions visant les représentants des deux pays.

Aucun symbole d’un pays commettant un génocide

Au-delà de la seule question des conditions de participation des pilotes, le principal point de crispation concerne désormais la possibilité pour les concurrents russes et biélorusses d’afficher à nouveau leurs couleurs et leurs symboles nationaux.

Bidnyi estime que leur réintroduction serait incompatible avec les principes défendus par le mouvement sportif international.

"Afficher les symboles d’un pays commettant un génocide est un mépris du droit international et des principes du fair-play," a-t-il déclaré.

"Nous appelons toutes les fédérations internationales à rester du côté de la justice. Le sport ne doit pas devenir un outil pour normaliser l’agression. Il ne devrait y avoir aucune place pour le sportswashing dans le sport mondial."