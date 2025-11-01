Steiner : Piastri ne reçoit pas le soutien de McLaren F1 pour remporter le championnat

McLaren F1 ne soutient pas assez Oscar Piastri pour remporter le titre mondial, selon l’ancien patron de Haas, Günther Steiner. Selon lui, la méforme de l’Australien actuellement est explicable par un manque de solutions données par l’équipe, et par un manque de soutien de son team.

Une version qui rejoint une certaine frange de l’opinion publique, selon laquelle McLaren favoriserait Lando Norris face à son équipier. Mais aucun fait concret ne vient étayer cette théorie, d’autant que McLaren a aidé l’Australien à grandement progresser entre les qualifications et la course au Mexique.

"Ce n’était pas assez bon pour être champion du monde. Il a des difficultés maintenant, et je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais une des choses que je peux en conclure, c’est qu’Oscar ne reçoit pas le soutien de l’équipe pour remporter le championnat" a déclaré Steiner dans le podcast The Red Flags.

"Tu perds un peu ton mojo, tu doutes, et tu ne performances plus. Comme on l’appelle, ’l’Iceman’. Tu ne performes plus si tu n’as pas cette attitude de ’je suis là pour gagner’. Au début de la saison, il n’avait aucune pression, parce qu’il était numéro deux dans l’équipe, officieusement."

"Pas officiellement, évidemment. Mais encore une fois, Lando est là depuis bien plus longtemps. Il est plus âgé, il a beaucoup plus d’expérience. Oscar arrive, gagne des courses, se met dans la position. Tout va bien."

Les qualifications ont été un problème particulier pour Piastri depuis sa pole position à Zandvoort. Plusieurs facteurs expliquent, selon Steiner, les difficultés rencontrées par le pilote australien, notamment les consignes chez McLaren.

"Ensuite, je pense qu’avec toutes ces Papaya rules, je ne me souviens plus de toutes, quand ils laissent passer Piastri, puis laissent passer Norris, toi tu y vas, moi j’y vais, laissons passer Max, tout ce genre de choses."

"Au final, je pense qu’il a perdu un peu de confiance, et donc, en qualifications, quand tu es seul en piste, c’est juste difficile. Au Mexique, il n’a pas fait un bon tour. Quand tu pars au Mexique depuis la position où il a commencé, tu n’as aucune chance."