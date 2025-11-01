Marko : Verstappen doit avoir des nerfs d’acier pour le sprint final

Alors que la saison de Formule 1 entre dans son sprint final, le Dr Helmut Marko exhorte Max Verstappen à conserver des nerfs d’acier dans les quatre dernières manches du championnat. Le conseiller de Red Bull estime que le titre 2025 se jouera sur de simples "nuances".

Après un début de saison difficile, Red Bull a connu une spectaculaire remontée de performance dans le dernier quart de la saison. Verstappen a remporté trois des six dernières courses, relançant une lutte pour le titre que beaucoup pensaient terminée. Le Néerlandais, qui semblait condamné à céder sa couronne, dispose désormais d’une chance mince mais bien réelle de la conserver, face aux pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri.

Malgré un déficit de points toujours conséquent, le quadruple champion du monde reste perçu comme un danger majeur. Son expérience et son instinct de vainqueur ont ravivé la tension au sommet du classement, même si la dynamique observée au Grand Prix de Mexico semble s’être quelque peu atténuée.

"Nous y croyons. Nous avons la volonté et une petite chance," a confié Marko, soulignant que le moral restait intact au sein de l’équipe basée à Milton Keynes.

Pour le consultant autrichien, l’expérience pourrait bien faire la différence dans ce duel face à McLaren. L’écurie britannique n’a plus décroché de titre pilotes depuis Lewis Hamilton en 2008, tandis que Red Bull en a remporté huit depuis, dont trois lors de la dernière manche du championnat.

"En 2010, nous avons réussi à l’emporter lors de la dernière course, en 2012 aussi, et en 2021, Verstappen est devenu champion du monde dans le dernier tour," a rappelé Marko, évoquant la capacité de Red Bull à gérer la pression des grands rendez-vous.

Et d’ajouter, admiratif du parcours de son pilote : "Max a déjà accompli des choses exceptionnelles, mais s’il parvient à réussir ce comeback, ce serait particulièrement sensationnel."

Reste que la bataille s’annonce indécise, notamment en raison de la politique d’équité interne chez McLaren, qui refuse de privilégier l’un de ses deux pilotes. Un choix stratégique qui pourrait peser lourd dans la balance finale, selon Marko, convaincu que la moindre erreur pourrait tout faire basculer.

"Désormais, il s’agit d’avoir des nerfs d’acier et de ne commettre aucune faute," a-t-il insisté. "Ce sont des nuances qui feront la différence."

Avec quatre Grands Prix encore au programme, la tension monte. Red Bull sait qu’elle n’a plus le droit à l’erreur, contrairement à McLaren, mais si l’histoire se répète, Verstappen pourrait bien signer le retour le plus spectaculaire de sa carrière.