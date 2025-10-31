Tsunoda en passe d’annoncer son passage en IndyCar avec Honda ?

L’avenir de Yuki Tsunoda en Formule 1 reste incertain, et de nouvelles très fortes spéculations aux USA et au Japon suggèrent que le pilote japonais pourrait se diriger vers l’IndyCar si Red Bull décide de ne pas le conserver pour 2026.

Red Bull n’a pas encore décidé si Tsunoda restera dans l’équipe principale, retournera chez Racing Bulls ou perdra complètement sa place au sein de sa filière de pilotes. Avec le transfert de Honda vers Aston Martin à partir de 2026, les spéculations sur d’autres destinations possibles vont bon train.

Le champion du monde de F1 Jacques Villeneuve a déclaré qu’il pensait que le temps de Tsunoda dans ce sport était peut-être compté.

"Il est encore très loin de son coéquipier. Il n’apporte rien : ni en termes de rythme, ni en termes de points, ni en aidant Max Verstappen pour le championnat. Il a beaucoup d’expérience. Nous avons vu le meilleur de lui-même. Il est déjà sur le déclin, donc il semble qu’ils le surprotègent pour une raison quelconque."

Villeneuve ne comprend pas la protection dont le Japonais dispose.

"Je ne comprends pas comment une équipe peut dire : ’Oh, il a fait un bon week-end’. Meilleur que d’autres, peut-être, mais est-ce vraiment un bon week-end ? Mais non, on ne peut pas dire que c’était un bon week-end. C’était peut-être son moins mauvais, mais ce n’était pas un bon week-end."

"Peu importe qu’un pilote ait 20 ans de compétition. S’il n’était pas bon, ou pas assez bon, il ne le sera toujours pas, et il ne vous aidera pas à comprendre la nouvelle réglementation. Il ne vous aidera pas non plus à développer et à tester la voiture. Alors pourquoi miser sur une valeur sûre dont on sait qu’elle n’est pas à la hauteur ?"

"Dans ce cas, autant miser sur un jeune débutant ou un pilote moins connu, prendre un risque et tenter sa chance avec quelqu’un qui apportera une énergie nouvelle et une nouvelle approche à l’équipe. Ce que vous avez actuellement, vous le savez, ne suffira pas."

Cette protection pourrait être liée à Honda, qui soutient depuis longtemps la carrière de Tsunoda et pourrait rester désireux de le garder dans son écosystème de course. Selon Tony Donohue, spécialiste de l’IndyCar, Tsunoda est devenu candidat à un baquet chez Dale Coyne Racing, équipé d’un moteur Honda.

Des fuites ont eu lieu sur "des discussions très avancées entre les bases de Honda au Japon et aux USA".

"Des rumeurs circulent selon lesquelles Yuki Tsunoda pourrait intégrer l’écurie Dale Coyne Racing avec Honda en 2026," a déclaré Donohue dans le podcast Unverified.

"Je pense que nous le saurons la semaine prochaine, mais je ne pense pas qu’il gardera un baquet en F1."

Le retard dans l’annonce des pilotes Red Bull et Racing Bulls de 2026, qui aurait dû avoir lieu après le GP du Mexique, pourrait donc trouver son origine dans le fait qu’on laisserait d’abord la primeur à Tsunoda d’annoncer son propre avenir. Une théorie qui se défend.

Une autre théorie par contre ne devrait pas se vérifier du tout : alors que certains avaient évoqué une possible association de Tsunoda avec Alpine, qui dispose techniquement encore d’une place vacante pour 2026, ce baquet semble désormais réservé à Franco Colapinto, dont la prolongation devrait être confirmée lors du prochain Grand Prix du Brésil.

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya a récemment suggéré qu’un départ de la F1 pourrait être la seule option réaliste pour Tsunoda.

"Le transfert de Tsunoda chez Alpine pourrait être un rebondissement surprenant pour tout le monde. Mais s’il est écarté, il deviendra pilote de réserve ou devra trouver autre chose à faire, et oublier la Formule 1."