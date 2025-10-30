Marti ’ne méritait pas’ sa chance en F1 avec Red Bull

Red Bull a confirmé le départ du jeune Espagnol Pepe Marti, âgé de 20 ans, qui va désormais poursuivre sa carrière en Formule E.

Géré par Fernando Alonso, Marti a passé deux ans au sein de l’équipe Red Bull Junior, mais n’a pas réussi à décrocher un test en Formule 1, bien qu’il devance plusieurs de ses pairs au classement de la F2, dont Arvid Lindblad, pressenti pour un siège chez Racing Bulls en 2026.

"Après deux années incroyables passées ensemble, l’aventure de Pepe avec le Red Bull Junior Team touche à sa fin," a confirmé Red Bull.

"Alors qu’il entame un nouveau chapitre passionnant en Formule E, ce fut un plaisir de l’avoir dans l’équipe junior. Gracias Pepe, et bonne chance dans cette nouvelle aventure."

Marti, déjà présent cette semaine aux essais de pré-saison de Formule E à Valence, a admis qu’il avait espéré davantage de son passage chez Red Bull.

"Parce qu’ils ne le voulaient pas," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé pourquoi on ne lui avait jamais proposé de faire un essai en F1.

"J’aurais été ravi d’y participer, mais l’occasion ne s’est pas présentée. Peut-être que, selon eux, je ne le méritais pas."

"En réalité, j’ai terminé sixième du championnat, ce qui n’était pas non plus l’objectif principal."

"Si j’avais fait mieux à Imola et à Monaco, nous parlerions sûrement d’autres choses."

Marti a également admis que ses problèmes de confiance lors de sa première saison en F2, notamment par rapport à Isack Hadjar, aujourd’hui pilote de F1, avaient nui à ses progrès.

"Avec Hadjar, c’était ma première année en Formule 2 et j’avais des problèmes de confiance."

"J’ai commencé à croire davantage ce que les autres disaient que ce que je pensais moi-même, et c’est là que l’on se trompe. À la fin de la saison, j’ai retrouvé un peu de confiance - nous avons gagné à Abu Dhabi."

Il a déclaré que la malchance et le manque de régularité avaient également joué un rôle en 2025.

"Parfois, c’était un drapeau rouge lors des qualifications, parfois une défaillance des freins à Imola. Il m’est arrivé des choses étranges. Je n’ai pas fait le travail que j’aurais dû faire. Si cela n’arrive qu’à moi, c’est que j’ai dû faire quelque chose de différent."

"Je ne m’inquiète pas pour la suite, le monde continue de tourner."