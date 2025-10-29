Piastri veut tout analyser pour retrouver sa performance

Oscar Piastri affirme que McLaren et lui doivent analyser les changements apportés à son style de pilotage au Mexique après avoir perdu la tête du championnat au profit de son coéquipier Lando Norris.

Les récentes difficultés de Piastri, l’Australien n’ayant pas réussi à suivre le rythme de Norris à Austin puis à Mexico, ont donné lieu à des rumeurs selon lesquelles McLaren favoriserait le Britannique, les fans sur les réseaux sociaux allant jusqu’à parler de sabotage.

Norris a même été hué sur le podium après avoir remporté le Grand Prix de Mexico, où la tête du championnat a changé de mains entre les équipiers de McLaren, Norris ayant pris 15 points de plus que Piastri pour prendre un point d’avance au classement.

Alors que Norris a mené de bout en bout au Mexique, Piastri a connu un après-midi plus difficile, puisqu’il est parti en 8e position et a perdu trois places dans le premier tour, passant une grande partie du Grand Prix dans le sillage des autres voitures. Il a terminé à la cinquième place, mais avec un retard considérable de 40 secondes sur Norris.

Plutôt que de crier à l’injustice, Piastri souhaite analyser la situation après que McLaren a attribué ses difficultés au Mexique, ainsi qu’à Austin, à son style de pilotage dans des conditions chaudes où les voitures glissent.

Mais comme il a été pris dans le trafic pendant une grande partie de la course, même à la toute fin, lorsqu’une VSC l’a empêché de rattraper Oliver Bearman pour la quatrième place, il ne peut pas dire si les changements qu’il a apportés à son style dimanche ont réellement fonctionné.

"C’est difficile à dire en fin de compte. Nous avons certainement essayé beaucoup de choses différentes, mais en étant derrière d’autres voitures, il était difficile de savoir si les changements que j’apportais à mon pilotage fonctionnaient bien ou non."

"Mais en fin de compte, oui, nous devrons analyser cela et voir si cela semble positif en termes de chiffres et autres, car d’un point de vue subjectif, quand on est derrière autant de voitures, c’est très difficile à dire."

"Ce n’était pas tant le rythme de la voiture, car elle était assez rapide ce week-end. Il s’agissait plutôt d’essayer de la débloquer pour moi, et j’ai eu l’impression d’avoir potentiellement fait quelques progrès dans ce sens en course par rapport aux qualifications."

"Mais oui, en fin de compte, quand vous êtes derrière autant de voitures et que avez à vous battre pour des positions pendant si longtemps, c’est difficile à évaluer. J’espère donc que nous aurons un peu plus d’indications grâce à certaines données."

Piastri a considéré cela comme une expérience enrichissante même si elle lui coûte cher au championnat.

"Pour une raison quelconque, les deux derniers week-ends ont nécessité une façon de piloter très différente."

"Ce qui a bien fonctionné pour moi lors des 19 dernières courses a nécessité quelque chose de très différent ces deux derniers week-ends, et j’ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi."

"Mais finalement, en course, il s’agissait d’essayer certaines de ces choses, car je suis d’accord, je pense que la façon dont j’ai dû piloter ces deux derniers week-ends n’est pas particulièrement naturelle pour moi."

"Il s’agissait donc d’essayer de l’exploiter au maximum mes capacités."

Le pilote McLaren estime qu’il sera plus facile pour lui d’exploiter la MCL39 lors des quatre dernières courses du championnat. Le Brésil et le Qatar organiseront tous deux des sprints, ce qui signifie qu’il y aura également la possibilité de gagner huit points supplémentaires par week-end.

"Difficile de savoir à quoi s’attendre mais ce sera plus facile sur ces tracés avec de l’adhérence."

"Le rythme de la voiture a clairement été bon ce week-end, Lando l’a démontré, mais nous n’avons pas vraiment réussi à en tirer pleinement parti de mon côté du garage."

"Je pense que nous allons clairement apprendre, s’il y avait des choses à apprendre, si nous avons changé certaines choses et fait des progrès grâce à cela, et si c’est le cas, cela me rendra relativement heureux. S’il y a encore des choses à apprendre, alors il faudra tout reprendre à zéro."

Que doit-il faire pour reprendre la tête du classement ?

"Trouver plus de vitesse et gagner plus de courses !"