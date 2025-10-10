Mercedes F1 révèle comment Antonelli a aidé Russell à gagner à Singapour

Mercedes F1 a révélé comment Andrea Kimi Antonelli est devenu un acteur inattendu de la victoire de George Russell lors du Grand Prix de Singapour. Bien que Russell ait heurté les barrières en EL2, Antonelli a passé le week-end du GP de Singapour dans l’ombre du Britannique, incapable d’égaler son rythme en qualifications comme en course.

Cependant, le directeur de l’ingénierie piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a expliqué comment Antonelli a joué un rôle crucial dans la victoire de Russell plus tôt dans le week-end. S’exprimant dans une vidéo de débriefing, il a révélé qu’Antonelli avait changé de programme après l’accident de Russell en essais, sacrifiant sa propre performance pour le bien de l’équipe.

"Cela fait beaucoup de travail. Quand on a ces drapeaux rouges, c’est du temps de piste qu’on ne récupère pas. Cela interrompt aussi nos relais longs" a déclaré Shovlin. "Et le problème avec un relais long, c’est que tu ne peux pas le faire en blocs de trois tours ou quatre tours. Il faut tout enchaîner pour que la voiture, les pneus, tout soit chaud. Mais nous adaptons les plans de roulage."

"George a eu son incident, ce qui l’a arrêté en EL2, et c’est en fait Kimi qui a choisi de ne pas continuer le travail en faible charge d’essence. Il était sur un bon tour. Il ne l’a pas terminé, mais il a dit ’c’est bon. Je sais où en est la voiture. Je suis content.’ Il s’est alors concentré sur ce relais long vers la fin des EL2."

Shovlin a confirmé que le travail avec du carburant fait par le jeune Italien a permis d’avoir des données cruciales : "Et il était en fait la seule voiture à avoir fait un vrai relais long avec du carburant. Cela nous a permis ensuite de définir un niveau de refroidissement plus agressif, car nous en évaluions deux."

"Nous étions satisfaits de l’option la plus agressive, qui offre plus de performance aérodynamique. Cela nous a aussi permis d’ajuster la hauteur de caisse à un niveau où l’on est confiant de passer les contrôles de la FIA, mais sans perdre inutilement d’appui en faisant rouler la voiture trop haut."

"Et puis nous travaillons toujours sur l’équilibre, pour s’assurer qu’on a assez d’avant pour tourner dans les virages, mais pas au point de détruire les pneus arrière. Mais c’était vraiment utile d’avoir Kimi en si bonne forme tout au long du vendredi, car cela a clairement contribué, les enseignements tirés de cela ont contribué à la victoire."