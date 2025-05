Vasseur défend les consignes et leur rapidité d’exécution chez Ferrari

Frédéric Vasseur ne voulait pas entrer dans la controverse entre les pilotes Ferrari à l’arrivée du Grand Prix de Miami.

Les échanges tendus entre Lewis Hamilton et son ingénieur de course à la radio ont certainement davantage marque la course que le résultat brut de la Scuderia. Mais le directeur de l’équipe italienne ne voit pas de raison de lancer de polémique.

"Je pense que ça peut paraître bizarre mais on a fait le boulot," répond-il à Canal+.

"Lewis était en mediums et Charles en durs, et Lewis avait plus de chances de rattraper Antonelli. On leur a demandé d’échanger les positions, et la règle interne c’est que si l’on ne rattrape pas la voiture devant, on refait l’échange pour revenir à la position initiale."

"On a perdu un peu de temps, peut-être un demi-tour ou un tour mais peu d’équipes ont fait ça aujourd’hui."

Comment Vasseur se fait-il son opinion sur un échange de positions ?

"Premièrement, je discute avec les ingénieurs. On peut discuter sur ce qui aurait pu être mieux, mais on a fait l’échange deux fois, ce n’est pas simple de demander à Charles et Lewis de le faire mais ils l’ont fait. J’ai discuté avec Lewis qui était frustré car on aurait pu le faire plus tôt, mais on a fait ce qu’on a pu et notre week-end ne se joue pas sur cet échange."

Ferrari finit encore une course sur un bilan bien moyen.

"Même si on a été troisième hier avec Lewis, on ne peut pas être satisfaits d’être septième et huitième. On manque de performance en qualifications. Notre meilleur tour en qualif était en pneus usés et pas neufs, on perd du temps et on démarre huitième et 12e. Il faut absolument régler cela pour faire mieux en course."