Mercedes F1 : Russell et Antonelli ont rencontré Leclerc sur leur chemin

George Russell a terminé quatrième du Grand Prix des Pays-Bas avec sa Mercedes F1 et il n’était pas vraiment impressionné par le déroulement de sa course.

Invité à la commenter à chaud après l’arrivée, le Britannique avait un seul mot : "Misérable !"

"Nous avons subi de gros dégâts suite au contact avec Charles, et après, c’était fini."

"Revenir quatrième était largement plus que mérité, mais même avant le contact avec Charles, je n’avais pas le rythme."

"Je ne crois pas avoir jamais vu quelqu’un tenter un dépassement à l’extérieur de ce virage. Je ne l’ai pas poussé dans le gravier, j’étais en train de prendre ma trajectoire. Ça avait l’air sympa, mais ça a un peu gâché ma course par la suite."

"Si les choses s’étaient mieux passées, au moins nous aurions été en lutte pour le podium, mais c’est uniquement à cause de ce qui est arrivé à Charles et Lando. 4e c’est bien mais peu mérité donc."

Kimi Antonelli a lui été rétrogradé hors des points avec ces 15 secondes de pénalité au total (10 pour sa collision avec Leclerc, 5 pour vitesse excessive dans les stands).

L’Italien était vraiment désolé de ce qu’il a fait avec Leclerc et révèle avoir été chez Ferrari pour s’excuser après la course pour son dépassement trop audacieux tenté sur le Monégasque au virage 3 et qui a mené à l’abandon de son rival.

"Je suis déçu. La course s’annonçait bien et le rythme était bon. Je me sentais bien dans la voiture et c’est vraiment dommage d’être passé à côté."

"Pour le contact, c’est de ma faute. J’ai essayé de l’éviter, surtout quand j’ai vu qu’il revenait sur ma trajectoire, mais ça n’a pas suffi."

"Je suis désolé pour Charles et l’équipe Ferrari, j’ai été m’excusé auprès de Fred (Vasseur) et maintenant on avance."

De quoi tirer des leçons du week-end ?

"Je dois réussir les qualifications. Et en course, je pense aussi que dans ce genre de situation, il vaut mieux y réfléchir à deux fois et parfois, attendre est un peu mieux."

"Évidemment, sur le moment, c’est parfois difficile, car je me sentais bien et le rythme était bon. Je savais que quelque chose de très bien aurait pu se produire, mais c’était un peu trop."

"Peut-être que la prochaine fois, j’attendrai ou je devrai être plus sûr de pouvoir y arriver, c’est le principal apprentissage et maintenant nous allons de l’avant."