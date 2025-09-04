Leclerc ne vise pas la victoire à Monza mais ’il ne faut jamais dire jamais’

Charles Leclerc ne pense pas que Ferrari puisse réussir à gagner ce week-end, notamment face à une équipe McLaren F1 qui est nettement supérieure à ses rivales. Mais il souhaite donner le maximum devant les tifosis qui seront présents en masse à Monza pour voir la Scuderia réussir son Grand Prix d’Italie.

"Je ne pense pas de manière réaliste, mais l’an dernier je me rappelle que je pensais de la même manière que maintenant. Je ne pensais pas qu’on le pouvait et on avait terminé sur la plus haute marche du podium" a déclaré Leclerc. "Mais sur le papier, nous ne sommes pas les favoris."

"L’an dernier, McLaren était un cran au-dessus, et cette année ils sont deux ou trois crans au-dessus de nous ! Ca rend la victoire plus difficile mais ma mentalité est d’essayer de gagner. Ce sera difficile et on est en retrait, mais il ne faut jamais dire jamais, et j’essaierai de rendre l’impossible possible."

Et même s’il n’est pas superstitieux, le pensionnaire de la Scuderia essaie de voir de bons présages : "On m’a rappelé que mon numéro est le 16 et que cette année, le GP d’Italie est la 16e course de la saison, tout comme l’an dernier où j’ai gagné, et comme en 2022 où j’ai signé la pole."

"Ce serait bien de décrocher à nouveau la pole et la victoire. Blague à part, rééditer la victoire de l’an dernier sera quasiment impossible. On ne peut certainement pas être considérés comme les favoris, mais Monza reste Monza, et je ne cesserai jamais d’essayer."

"Gagner sur ce circuit, devant nos tifosi, est tellement spécial que je ne peux avoir qu’un seul objectif ce week-end – même si nous savons que McLaren, qui avait déjà une longueur d’avance sur nous l’an dernier, est bien plus fort que nous aujourd’hui."

Ferrari lutte pour la deuxième place du championnat face à Mercedes, qui est revenue à 12 points. S’il n’y voit pas un intérêt personnel, le Monégasque assure qu’il veut se battre jusqu’au bout : "Ce sera important. Être deuxième ou troisième ne m’intéresse pas, mais c’est important pour l’équipe."

"Et mon travail est de maximiser tous les week-ends. Et quand on voit mes batailles avec George, on voit que je suis prêt à me battre contre l’équipe contre laquelle on lutte pour cette place. Je suis prêt à donner tout ce que j’ai pour y parvenir."

"Nous n’avons aucune intention d’abandonner même si le développement de ces voitures est presque terminé. La situation est la même pour tout le monde, mais même si le développement est arrêté, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver des moyens de mieux exploiter le package dont nous disposons et d’obtenir de meilleurs résultats."

"En fait, je dirais que c’est exactement ce que nous faisons et que nous voulons continuer à faire : la deuxième place au championnat des constructeurs est un objectif important, tout comme notre première victoire de la saison, pour les équipes comme pour moi. Ce sont des objectifs à court terme qui nous poussent à donner le maximum."

Leclerc porte ce week-end un casque, une combinaison et des chaussures spéciaux pour célébrer le 50e anniversaire du premier titre de champion du monde de Niki Lauda avec Ferrari.

"Ces t-shirts bleus sont vraiment magnifiques, tout comme l’histoire de Lauda avec Ferrari. Évidemment, je n’ai jamais vu ce champion courir car je suis trop jeune, mais j’ai étudié sa carrière, et nous pouvons certainement dire que sa personnalité a contribué à faire de Ferrari l’équipe qu’elle est aujourd’hui. Pour moi, c’est un honneur de piloter la voiture que lui – et tant d’autres champions avant moi – ont eu la chance de piloter. J’espère pouvoir donner aux tifosi une raison d’être fiers de nous ce week-end."

Leclerc a aussi révélé les conseils qu’il a prodigués à Lewis Hamilton avant son premier Grand Prix d’Italie en tant que pilote Ferrari. Il affirme avoir prévenu Hamilton que ce Grand Prix spécial, qui comporte des engagements et des activités supplémentaires pour les pilotes Ferrari, peut être épuisant.

"J’ai clairement dit à Lewis que c’était une semaine assez fatigante. Mais l’avantage, c’est qu’on ne se sent pas du tout fatigué toute la semaine. On se sent juste particulièrement fatigué le dimanche soir, quand tout est fini. Mais avant ça, il y a tellement d’énergie positive autour de nous qu’on ne la prend que comme du positif."

"Et on est toujours super motivé pour reprendre la piste, pour vivre l’instant présent. C’est un week-end vraiment spécial pour nous, les pilotes Ferrari."

"Je ne me sens pas du tout fatigué pour l’instant. Mais je sais que dimanche soir, on ne se rend pas compte de sa fatigue avant d’avoir terminé la course. Mais c’est une sensation agréable."

Le Monégasque, intégré à Maranello depuis 2016 en tant que jeune pilote à ses débuts, a confié que la sensation de revenir à Monza est intemporelle.

"C’est vraiment aussi spécial que la première fois. Je ne pense pas qu’on s’y habitue un jour, car on a tendance à oublier très vite les émotions ressenties à un moment précis. Et en tant que pilote Ferrari, on se sent vraiment privilégié partout où l’on va, car on bénéficie d’un soutien immense. Mais à chaque fois qu’on vient à Monza, c’est tout simplement différent."

"Et surtout, Milan est tout près. C’est l’une des seules courses de l’année où un événement aussi important se déroule en centre-ville. Et le soutien que nous recevons ici est tout simplement incroyable. C’était donc extrêmement spécial."

Hamilton a adoré voir l’énergie des fans passionnés de Ferrari lorsqu’il a été accueilli par une foule immense avec Leclerc lors de cet événement à Milan hier.

"C’était une expérience unique," dit le Britannique. "Depuis hier matin, arriver à l’usine Ferrari de Maranello, et voir le logo Ferrari… Je me pince encore. Il y a toujours du monde devant l’usine. Je n’avais jamais vu de fans devant l’usine auparavant, de toute ma carrière. On le voit à chaque fois ici. Il y a clairement un tel amour pour cette marque et pour ce qu’elle représente pour les gens."

"Être à Milan, au cœur de l’action, voir les fans et leur passion, c’était intense, mais très, très positif. J’ai vraiment essayé de capter toute cette énergie positive qu’ils nous ont transmise."