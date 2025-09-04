Tsunoda a progressé mais sait qu’il doit impressionner chez Red Bull

Yuki Tsunoda est revenu dans les points la semaine dernière lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

De quoi remettre le Japonais en confiance avant Monza ce week-end ? Sent-il enfin qu’il commence vraiment à progresser avec la RB21 et ses dernières évolutions ?

Le pilote Red Bull Racing a fait le point dans le paddock avant la première journée d’essais libres au Grand Prix d’Italie demain.

"Je pense que j’ai progressé depuis le premier jour au volant de cette voiture. Je ne dirais pas que cela se reflétait dans les résultats des premières courses, mais au moins dans mon ressenti."

"J’étais pleinement convaincu d’être dans la bonne direction, étape par étape. Entrer dans une F1 que vous ne connaissez pas en milieu de saison n’est pas facile. Beaucoup de choses ont également changé au sein de l’équipe Red Bull. J’ai donc tout donné à chaque course. Mais je savais, surtout lors des dernières courses, que l’écart était de plus en plus serré avec Max (Verstappen)."

"Il s’agit de tout mettre en œuvre, d’autant plus que le peloton est très serré. Chaque milliseconde en Q1, Q2 et Q3 compte énormément. En course à Zandvoort, j’ai réussi à tout mettre en œuvre. C’est l’un de mes meilleurs week-ends en termes de progression et de qualité. Ce n’était pas facile avec les voitures de sécurité et tout le reste, mais j’ai réussi à marquer des points, ce dont je suis plutôt content."

Monza n’a pas été tendre avec lui par le passé. Est-ce que ça ne perturbe pas un peu cette confiance ?

"Oui, j’ai abandonné trois fois sur quatre avec beaucoup de soucis. J’espère donc ne pas avoir ça cette année. J’apprécie toujours beaucoup ce circuit. C’est très exigeant en termes de confiance avec des F1 privées de beaucoup d’appuis. Quand on est en confiance, on sait qu’on peut faire un tour rapide, et pour la course, c’est un circuit plutôt compétitif comparé à d’autres. Donc oui, j’ai hâte."

Et quelle est l’importance d’un bon résultat en ce moment ? Son avenir est en jeu alors qu’Isack Hadjar frappe à la porte de Red Bull Racing. Une décision sera prise aux alentours de la fin octobre selon le Dr Marko.

A-t-il l’impression de devoir encore impressionner l’équipe et son nouveau patron, Laurent Mekies ?

"Oui, je dois le faire. C’est ce que j’essaie de faire à chaque course. Il faut toujours obtenir le maximum de résultats chez Red Bull. J’essaie de dépasser les attentes et de continuer à faire ce que je fais. Je ne pense pas avoir grand-chose à changer. Depuis que Laurent nous a rejoint, mes résultats ne sont pas si mauvais !"

"Évidemment, ce n’est pas à moi de décider si c’est suffisant ou non. Mais je continue à persévérer."