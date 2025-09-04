Russell est frustré par son ’équilibre’ actuel chez Mercedes F1 et ne se ’presse pas’ pour prolonger

George Russell regrette de ne pas avoir profité du problème mécanique de Lando Norris lors de la dernière course pour signer un podium. Le pilote Mercedes F1 admet qu’il n’était pas au niveau d’Isack Hadjar et qu’il aurait dû se qualifier mieux pour espérer terminer dans les trois premiers.

"Les choses auraient pu être différentes, Hadjar a fait un excellent week-end et terminé sur le podium, mais avec une meilleure qualification on aurait pu être en route pour une quatrième place avant que Lando ait son problème" a déclaré Russell, qui ne pense pas que gagner sera possible à la régulière sur la fin de saison.

"On est plus performants lors des dernières courses, on sait pourquoi on se bat. Ce sera une troisième place lors des bons jours, et une sixième lors des mauvais, donc c’est proche du podium. C’est dommage de ne pas capitaliser sur le problème de McLaren mais c’est bien de marquer des points."

"Il y a des courses où l’on a une plus grande chance, comme Vegas, mais McLaren a un tel avantage que troisième à sixième est réaliste. Je ne dis pas qu’on ne gagnera plus, mais tout s’est aligné au Canada pour y parvenir. On doit être à notre meilleur niveau et ils doivent avoir un mauvais week-end."

Interrogé sur la raison pour laquelle il n’y a pas eu de pénalité après l’accrochage entre lui et Charles Leclerc, il explique que les commissaires n’avaient aucun angle de vue permettant de confirmer que le Monégasque était hors de la piste. Une affirmation étonnante car le replay le montrait parfaitement pendant la course.

"Les commissaires n’avaient pas un angle très clair qui montrait qu’il était hors piste. On peut croire qu’il était hors piste, c’est clair qu’il l’était, mais il n’y avait pas d’angle de caméra ou de photo à ce moment qu’il l’était."

"Il n’y avait pas de doute pour moi car je savais que j’étais sur la ligne blanche. De leur point de vue, il n’y avait pas de vision qu’il l’était, ils n’en avaient pas. Les décisions sont correctes, parfois vous n’avez pas la bonne vision."

Interrogé sur les négociations entre Mercedes et lui pour une prolongation de contrat, le Britannique confirme que les discussions ne viennent pas que des conditions que souhaite son équipe : "Tout doit être aligné, on discute pour trouver le bon équilibre."

"La Formule 1 est un sport complet pour l’instant, on n’arrive pas le dimanche pour disputer 24 courses par an, il y a beaucoup d’implications et il faut trouver le bon équilibre pour Mercedes et pour moi. Nous ne sommes pas pressés."

"Le principal est de trouver le bon équilibre entre le pilotage, le temps avec les ingénieurs. J’ai l’impression de ne pas passer assez de temps avec les ingénieurs et dans le simulateur car je passe trop de temps dans d’autres aspects du travail."

"On veut trouver le bon équilibre mais il n’y a pas de point qui coince et l’on va dans la bonne direction. Mais ce n’est pas parce que c’est Monza que cela nous oblige à nous presser pour prendre n’importe quelle décision."