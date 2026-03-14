Leclerc n’est ’pas très heureux’ mais reste optimiste pour la course

Charles Leclerc a signé le quatrième temps des qualifications au Grand Prix de Chine, derrière les pilotes Mercedes F1 et son équipier, Lewis Hamilton. Mais le pilote Ferrari n’est pas mécontent, car il voit que les écarts se réduisent par rapport.

Cependant, il déplore avoir toujours été mal à l’aise sur le circuit de Shanghai, et il explique qu’il est difficile de savoir quelle partie du tour il faut sacrifier pour ne pas manquer d’énergie. Le Monégasque n’est pas totalement satisfait de ce paramètre.

"Ces voitures sont spéciales en qualifications, il faut qu’on s’y habitue un peu et moi le premier. La régularité paie plus que trouver quelque chose qu’on n’a pas fait avant, et c’est ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui" a déclaré Leclerc.

"Je ne suis pas très heureux car une quatrième place n’est pas un super résultat. Et je dois dire que je ne suis pas très bon sur ce circuit, ça a toujours été le cas et j’ai fait beaucoup d’efforts pour progresser. Mais c’est comme ça."

"Des fois on sent qu’il y a plus de grip mais on ne peut pas changer les choses une fois le tour commencé. C’est compliqué à gérer mais c’est là qu’on a fait un gros pas en avant. Hier en SQ3 j’avais fait des meilleurs passages qu’en SQ2 mais ça ne payait pas sur le plan du moteur, et aujourd’hui j’ai été plus régulier."

"Ca fait des qualifs un peu bizarres, il faudra qu’on voit si l’on ne peut pas améliorer les choses en faisant des changements, plus sur la réglementation que sur notre voiture. Après je suis optimiste, troisième quatrième, deuxième, ça ne change rien on a vu que les premiers tours sont très chaotiques."

Leclerc pense avoir une carte à jouer en course : "Je sais qu’on est plus proches en course qu’en qualifs, il y a un peu plus d’excitation que l’an dernier car on sait qu’on peut faire quelque chose, et on prend du plaisir à se battre."

"Mais les Mercedes, quand elles étaient devant ce matin, elles avaient trois ou quatre dixièmes d’avance, mais on était plutôt bons sur la gestion de l’énergie et j’espère qu’on restera collés à eux toute la course demain."