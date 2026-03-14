Hamilton se qualifie troisième et explique en quoi ce résultat est ’très positif’

Lewis Hamilton a signé le troisième temps des qualifications du Grand Prix de Chine, battant pour la deuxième fois en deux jours son équipier Charles Leclerc. Et s’il n’a pas pu lutter contre les pilotes Mercedes F1 pour aller chercher la pole, le pensionnaire de Ferrari se veut confiant.

Il admet avoir eu des difficultés à signer un tour propre, et il a fallu redoubler d’attention pour rivaliser avec ses rivaux directs. Mais le septuple champion du monde est particulièrement satisfait de ce résultat.

"C’était difficile avec le vent, il y a des bourrasques aujourd’hui et faire un tour complet était délicat. Charles a fait un très bon tour, ces gars aussi, et je suis heureux d’être à leurs côtés ici car ils font un très bon travail depuis le début de saison" a déclaré Hamilton.

"On a fait un bon travail, les ingénieurs ont très bien travaillé sur les freins et on a réussi à se rapprocher un peu d’eux, donc c’est quelque chose que l’on peut juger de très positif."

La course s’annonce animée et la bataille intense : "Ce sera un défi mais je suis sûr que ce sera amusant ! On s’est bien amusé lors du Sprint, et on va essayer de faire ce qu’on pour pour réduire l’écart face à eux."