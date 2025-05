Leclerc : Ferrari s’attend à un tournant à Barcelone et avec ses évolutions

Charles Leclerc admet lui-même ne pas comprendre les raisons du début de saison 2025 décevant de Ferrari en F1, mais des améliorations sont en cours.

Ferrari n’a décroché qu’un seul podium lors des sept premières courses, Leclerc terminant troisième en Arabie Saoudite. Ferrari a affiché des éclairs de génie, comme lors du Sprint en Chine ou en course à Imola, mais a rarement rivalisé avec le rythme des McLaren en tête.

Le contraste est saisissant avec l’année dernière, où Ferrari avait terminé deuxième du championnat des constructeurs, à seulement 14 points de McLaren.

Ferrari a identifié un problème fondamental à l’arrière de sa monoplace et travaillerait sur une nouvelle suspension arrière. Ce problème pourrait être résolu pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

S’exprimant au Grand Prix de Monaco, Leclerc a clairement indiqué que Ferrari n’était pas prête à abandonner cette saison pour l’instant.

"Non, nous ne voulons absolument pas abandonner maintenant. C’est encore un peu tôt. Nous arrivons bientôt à la mi-saison. Nous ne pouvons pas nous permettre d’abandonner maintenant. Nous avons vu l’année dernière que la situation peut beaucoup changer d’un coup, quand McLaren a apporté ses améliorations."

"Je pense qu’à Barcelone, ce nouveau règlement sur les ailerons avant marquera un autre tournant important de la saison. Nous verrons alors si cela nous avantage ou non. Ensuite, Fred (Vasseur) devra probablement décider si c’est le bon moment pour préparer la saison prochaine ; ce sera extrêmement important pour partir du bon pied."

"Quel est le problème avec cette voiture ? J’aimerais bien le savoir. Qu’est-ce qui est prévu ? Nous avons plusieurs améliorations, mais je ne peux pas donner d’échéance. Les échéances changent constamment car l’équipe travaille dur pour les mettre en place le plus tôt possible, donc il y a des choses à faire. Sera-ce suffisant pour réduire l’écart ? Je l’espère, mais être devant et se battre pour la victoire, je n’en suis pas encore certain. Le Grand Prix d’Espagne, début juin, pourrait être un tournant dans la course au titre."

La FIA restreint les ailerons avant flexibles et l’impact significatif de cette restriction a fait l’objet de nombreux débats. McLaren estime qu’elle ne sera pas affectée, tandis que Red Bull est convaincue que cela jouera en sa faveur.

"Toutes les voitures seront affectées !" lance Leclerc. "Que ce soit positif ou négatif. Encore une fois, cela reste à voir. Honnêtement, je pense que nous ne devrions pas être trop affectés, mais l’avenir nous le dira."

"Nous verrons si d’autres équipes seront plus touchées et cela nous aidera, espérons-le, à réduire un peu l’écart. Je ne pense pas que cela changera la donne."

"Je ne pense pas que nous assisterons à un changement radical de la hiérarchie comme aujourd’hui, mais cela pourrait faire une petite différence et j’espère que cela nous sera bénéfique."