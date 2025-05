Verstappen a besoin de performance, pas de confiance, pour son 5e titre mondial

Max Verstappen peut-il sauver son titre mondial cette saison et signer une 5e victoire de suite au championnat ?

La saison semblait très mal partie pour Red Bull mais le Néerlandais a su sauver les meubles en marquant un maximum de points et signer même deux victoires face à des McLaren plus ou moins dominatrices en rythme de course.

Mais les évolutions d’Imola ont peut-être remis la RB21 sur de bons rails. Alors, alors qu’on en est presque au tiers de la saison et à 22 points du leader, Oscar Piastri, pense-t-il être réellement dans la course face à McLaren ? A-t-il confiance quant à un 5e titre en fin d’année ?

"Eh bien, ce n’est pas une question de confiance. C’est une question de classement lors de la dernière course, et nous continuons à travailler à chaque course pour être meilleurs et améliorer la situation. Beaucoup de choses peuvent arriver. Si vous m’aviez posé la question l’année dernière à la même époque, j’aurais dit : ’Oui, on va gagner. Sans problème’. Mais beaucoup de choses ont également changé. Ce n’est pas sûr que ce soit simple jusqu’à la fin de la saison. Je pense que nous devons encore progresser dans certains domaines, mais ce n’est rien de grave. Nous allons essayer de trouver des améliorations."

À ce stade de la saison, la bataille pour le titre des pilotes s’annonce plutôt serrée entre lui et les deux pilotes McLaren et une Red Bull. Dans quelle mesure souhaiterait-il aussi que Yuki Tsunoda puisse l’aider ? Non seulement pour offrir à l’équipe d’excellentes options stratégiques, mais aussi pour lui offrir une défense efficace face à Oscar et Lando ?

"Eh bien, en tant qu’équipe, on veut que les deux voitures soient dans la meilleure position possible. Mais regardez 2023, par exemple. Si on a une bonne voiture, on sera rapide et peu importe la stratégie des autres équipes, on les battra. Il faut s’assurer de se remettre dans cette position."

"En ce moment, ça marche parfois – à Imola, c’était bien. Quand la voiture fonctionne et qu’on est à l’aise, peu importe la stratégie des autres voitures ou équipes autour, on suit simplement sa stratégie la plus forte. Mais naturellement, en tant qu’équipe, on veut terminer premier ou deuxième chaque week-end, mais c’est difficile en ce moment. La concurrence est très forte. McLaren fait un excellent travail. Alors on continue à travailler, à essayer de progresser – pour moi, pour Yuki – et on verra lors des prochaines courses ce qu’on peut faire."

La régularité est-elle la clé pour conserver ses espoirs de titre ? Et si oui, est-il difficile d’être régulier avec une voiture dont la fenêtre de performance est aussi étroite ?

"Bien sûr, pour remporter un championnat, il faut être régulier. Mais nous devons nous concentrer uniquement sur la performance. Plus nous sommes performants, plus nous nous facilitons la tâche. C’est ce que nous essayons de faire : améliorer la performance de notre voiture, allonger la durée de vie des pneus, tout cela ensemble. C’est notre objectif pour le reste de l’année. Tout le monde le fait, mais nous en voulons plus."

Tout le monde est assez unanime sur son talent et le fait qu’il pilote au-delà des capacités de sa F1 ? Est-ce son meilleur niveau ?

"Oui. Ça se passe bien. Mais c’est quelque chose qu’on ne peut pas toujours se demander. On veut toujours s’améliorer. Certains week-ends sont meilleurs que d’autres. Mais dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait. Mais on peut aussi ne pas être entièrement satisfait. On analyse toujours tout ce qui peut être amélioré, même les week-ends positifs, mais aussi, bien sûr, les moins bons. Et je suis sûr qu’on n’arrête jamais d’apprendre en Formule 1."