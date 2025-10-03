Alonso a connu son ’meilleur vendredi’ de l’année à Singapour

Fernando Alonso a signé le meilleur temps des EL1 et le quatrième chrono des EL2, ce vendredi au Grand Prix de Singapour. Le pilote Aston Martin F1 a donc de quoi être positif, même s’il pense qu’il y a encore une belle marge de progression.

"Ca semblait un peu mieux que lors du Grand Prix précédent. J’essaie de peaufiner les réglages, ce n’est pas encore parfait avec le train avant. Il y a du travail ce soit mais c’est un bon départ, on va travailler ce soir et voir ce qu’on peut faire demain" a déclaré Alonso.

"Dès les premiers tours en EL1, nous étions à l’aise. On a pu trouver les limites assez vite en EL1. En EL2, les drapeaux rouges n’ont pas aidé pour comprendre la hiérarchie. On ne sait pas si les équipes de pointe ont pu mettre des tours bout à bout, mais on va voir si l’on peut viser la Q3 demain et les points dimanche."

Au moment de tirer le bilan de sa journée, le double champion du monde a forcément des raisons d’être positif : "Les deux séances dans le top 4, le meilleur vendredi jusqu’ici, c’est bien."

"Mais des fois, on n’a pas le même programme que tout le monde, pas la même quantité de carburant. Mais il y a de quoi être optimiste en attendant le vrai test demain en qualifs. En tout cas, ça a mieux commencé que les deux précédentes courses."

Lance Stroll était très loin du compte en EL1, à près de deux secondes de son équipier, mais il s’est bien rattrapé en EL2 avec le sixième temps, et il se veut optimiste pour la suite du week-end.

"Nous avons fait de bons tours aujourd’hui. Nous avons beaucoup appris. Je pense que nous avons amélioré la voiture entre le début et la fin de la journée, ce qui est une bonne chose" note le Canadien.

"C’était très différent [en EL2], c’est certain. Avec la baisse de température et le soleil qui se couchait, la piste était très différente. Mais j’avais un bon feeling avec la voiture, nous étions compétitifs dans cette séance, donc nous verrons ce que nous pouvons faire demain."