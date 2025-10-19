L’avance de Piastri nettement réduite, l’Australien en quête de réponses après sa course à Austin

Oscar Piastri a connu un week-end difficile à Austin, loin de ses standards habituels. L’Australien a reconnu sans détour que le rythme en course n’a pas été au rendez-vous, tout comme ses qualifications hier, malgré une saison jusque-là globalement solide.

Piastri a terminé 5e seulement et perd encore 15 points sur Max Verstappen et 8 sur Lando Norris, ce qui le place maintenant à portée de tir de son équipier (14 points) et de plus en plus dans le viseur du pilote Red Bull (40 points).

Ce Grand Prix des Etats-Unis au Texas restera donc comme un point d’interrogation dans sa saison, qu’il souhaite analyser en profondeur pour en tirer des enseignements.

"Aujourd’hui, le rythme en course aurait pu rattraper des qualifications difficiles, mais je n’y suis pas parvenu non plus," se lamente l’Australien.

"C’est un point sur lequel je veux travailler, mais les qualifications ont globalement été bonnes cette année pour moi. Il y a eu des moments forts à certains moments, mais ce week-end, hormis Bakou, a vraiment été le premier week-end où les choses ont été décevantes. Même si le rythme était en dessous de la moyenne auparavant, il a quand même été plutôt bon cette année."

"Il y a donc des choses à comprendre de ce week-end, car il est clair que ce n’était pas lié aux qualifications."

Comment va-t-il tenter de rebondir ?

"Je suppose que la première étape consiste à comprendre pourquoi la voiture n’a pas fonctionné ce week-end. Il était simplement difficile de trouver le rythme, et c’est ce qui a fait la grande différence par rapport aux autres circuits que nous avons visités, même récemment."

Avec la montée en puissance de Max Verstappen, McLaren pourrait-elle arriver à un moment où elle devra décider de privilégier un pilote plutôt qu’un autre pour le titre ?

"Je ne sais pas. Je ne pense pas."

"On est toujours incroyablement proches et on a tous les deux dit qu’on voulait avoir l’opportunité de se battre pour le titre parce qu’on le mérite."

"Donc je pense que c’est beaucoup trop serré pour choisir l’un plutôt que l’autre."