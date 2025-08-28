Leader du championnat, Piastri n’attend pas de consigne de McLaren F1

Oscar Piastri espère une bonne relance de la saison après la pause estivale. Le pilote McLaren F1 s’est bien reposé pour être en forme avant les dix dernières courses de la saison qui verront la lutte entre lui et Lando Norris se poursuivre.

L’Australien est satisfait de son programme estival, et il s’attend à voir une fin de saison musclée entre lui et son équipier.

"J’ai passé une bonne pause, c’était bien d’avoir le temps de recharger les batteries avant ce qui sera une deuxième moitié de saison intense. La deuxième semaine, j’avais envie de revenir mais la première semaine, je n’ai rien fait du tout et je me suis entraîné, donc je suis prêt à reprendre" a déclaré Piastri.

"Ce sera divertissant, la bataille est serrée et je m’attends à ce que ça continue. Je vais essayer d’avoir un bon week-end ici et de relancer une bonne dynamique" poursuit l’Australien, qui ne pense pas que McLaren privilégiera un des deux pilotes.

"Nous sommes tous les deux largement devant les autres au championnat des pilotes et on aura les mêmes opportunités de victoire. Qu’on soit premier ou deuxième en piste, les opportunités sont parfois différentes, mais il n’y aura pas de préférence, on va juste essayer de faire le meilleur travail."

Au moment d’établir l’identité du rival principal de McLaren, Piastri ne sait pas : "La pluie va changer les choses. Charles était solide à Budapest jusqu’au dernier relais, et en qualifications les choses peuvent changer. Mais la tendance est qu’on est solides tous les week-ends et que notre rival principal change tous les week-ends."

Malgré une expérience croissante, le stress et la pression restent prépondérants : "Oui, je suis définitivement nerveux avant chaque course. D’abord, je ne crois pas ceux qui disent qu’ils ne sont jamais nerveux, car je ne pense pas que ce soit possible. Ce serait un peu étrange de ne pas l’être du tout."

"Donc oui, la nervosité est bien présente, tout dépend de la façon dont on la gère, de la manière dont on essaie de la canaliser positivement. En fin de compte, elle peut être bénéfique ou néfaste, et c’est la façon dont on la contrôle qui fait la différence."

"Pour moi, rester calme fait simplement partie de ma personnalité. Avec les années, j’ai compris que c’est dans cet état-là que j’arrive à tirer le meilleur de moi-même. Mais ce n’est pas une formule magique, cela ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. C’est simplement ce qui me convient le mieux."

"Donc c’est à la fois quelque chose d’inné et quelque chose que j’ai acquis avec l’expérience et l’apprentissage. C’est en partie ce que je suis, et en partie ce que je fais pour donner le meilleur de moi-même."

Piastri possède une avance de neuf points sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, à l’approche de la deuxième moitié de la saison. Les dix dernières courses seront décisives pour déterminer qui sera couronné champion du monde 2025 : "L’intensité va naturellement augmenter à l’approche de la fin de saison, et je suis prêt pour ça."

"J’ai déjà connu cette situation dans d’autres championnats, cette sensation, ce compte à rebours vers la fin de l’année, c’est la même chose, donc je suis prêt. Je peux compter sur [mon manager] Mark [Webber], mais au final, tout dépendra de la manière dont je vais gérer ça, de ma conduite, de ma façon de faire face à ce qui va arriver."

"Mais oui, c’est très important d’avoir une bonne équipe autour de soi, un bon entourage, sur qui s’appuyer. Mark fait clairement partie de ces personnes. Je suis impatient de voir comment tout cela va se dérouler."