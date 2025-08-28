Gasly : Alpine F1 sait où elle a fauté en 2025 mais le cap est sur 2026

Pierre Gasly a révélé qu’Alpine F1 comprenait parfaitement les raisons des faibles performances de la saison 2025, tout en insistant sur le fait que l’accent devait être mis sur la manière d’exploiter ces leçons pour une saison 2026 plus solide.

Le pilote français a porté le poids de la saison difficile d’Alpine, l’écurie d’Enstone étant ancrée en bas du classement des constructeurs.

Une poignée de points, dont la meilleure performance de Gasly au Grand Prix de Grande-Bretagne (sixième place), n’a pas permis à l’équipe de rester collée au peloton au classement. Pourtant, Gasly reste optimiste quant à l’avenir de l’équipe.

Interrogé sur les raisons de l’enthousiasme d’Alpine pour 2026, Gasly a souligné la conscience de l’équipe de son retard actuel en termes de performance et les mesures stratégiques prises pour y remédier.

Il a souligné que le temps supplémentaire passé en soufflerie par l’équipe et la possibilité de recentrer le développement sur 2026 étaient les principales raisons de son optimisme pour la saison prochaine.

"Sur le papier, nous sommes l’équipe qui a le plus de temps à passer en soufflerie. C’est donc déjà un avantage que nous devons exploiter au mieux."

"Mais d’après ce que je vois à l’usine, toute l’équipe est consciente de ce qui nous a manqué cette année. Nous sommes conscients de l’écart que nous avons actuellement."

"Nous sommes en mesure d’estimer précisément la part des points faibles et les performances des voitures. Si l’on considère l’ensemble des solutions que nous avons mises en œuvre dès cette année, grâce à une stratégie solide que nous concentrons sur la saison prochaine, je pense que la situation s’annonce bien plus prometteuse qu’elle ne l’est au vu de notre position actuelle au classement."

Gasly a poursuivi en reconnaissant que, même si la saison 2025 est exceptionnellement serrée, l’accent reste mis sur la correction des faiblesses et la préparation d’un package compétitif pour l’année prochaine.

"Comme je l’ai dit, nous connaissons nos faiblesses et savons comment les corriger. Je pense que certains problèmes seront résolus, d’autres doivent encore être améliorés. Mais sur le papier, je pense qu’il est normal, avec ce temps en soufflerie, que nous soyons en meilleure position."

"Sommes-nous dans LA meilleure position ? Certainement pas. Mais une position qui doit absolument nous inspirer confiance et espoir de pouvoir arriver l’année prochaine avec une voiture compétitive. Et c’est ce que j’attends de l’équipe."

Alors que le pilote de 29 ans reste concentré sur la préparation d’Alpine pour 2026, il est revenu sur les résultats irréguliers de la saison en cours et a expliqué comment des facteurs tels que la météo, la stratégie et les circonstances de course ont contribué à la fluctuation des performances. Et doivent donc être exploités lors des 10 dernières courses.

"La plupart de nos résultats dépendent de la météo. À Silverstone, par temps sec, nous n’aurions jamais pu être là où nous étions. Je pense donc qu’il faut simplement en être conscient. À Spa, j’ai défendu ma position du mieux que j’ai pu. Et je pense que si nous avions laissé passer une voiture, cinq seraient probablement passées. Il s’agit donc principalement de tirer le meilleur parti des situations actuelles."

"Évidemment, nous devons créer ces opportunités grâce à nos performances en qualifications le samedi et grâce à notre stratégie. Et essayer de nous placer dans la meilleure position possible. Je pense que nous avons clairement tiré le meilleur parti de ces courses où nous avons marqué des points."

"Mais en temps normal, ce n’est pas notre cas. C’est pourquoi nous devons accepter que parfois, notre meilleur temps sera pour la 15e ou la 16e place. Et parfois, notre meilleur temps un jour donné, dans certaines conditions, sera suffisant pour marquer des points. Mais quoi qu’il en soit, nous devons nous battre chaque week-end."