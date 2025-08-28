Hadjar ne s’inquiète pas de son manque de résultats ni de son avenir

Isack Hadjar a connu un début de carrière impressionnant en Formule 1, mais on ne l’a pas vu dans les points depuis le Grand Prix d’Espagne.

Le Français de Racing Bulls relativisait sa contre-performance aujourd’hui dans le paddock de Zandvoort lorsqu’il s’est confié à la presse.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il faut de plus à sa VCARB 02 pour revenir dans le top 10, il répond : "Rien de particulier, car Liam a marqué huit points lors des deux dernières courses !"

"La voiture fonctionne donc très bien. Il s’agit simplement de ne pas commettre d’erreurs indésirables. J’ai l’impression que mon rythme brut lors des deux derniers week-ends de course a été très bon. Il y a eu un peu de soucis de fiabilité, mais je dois quand même faire mieux. La vitesse brute est clairement là, donc je ne suis pas inquiet."

Après ces vacances bien méritées, il y a 10 courses encore à faire. Quels sont ses objectifs pour le reste de l’année ?

"Honnêtement, c’est toujours pareil : continuer à explorer, à essayer de nouvelles choses. Je ne suis pas vraiment là pour jouer la sécurité et juste essayer de marquer des points. J’essaie et j’apprends autant que possible. Si cela implique des erreurs, c’est normal ; je suis un débutant. Mais j’essaie mes propres choses et j’aime ça."

Peut-il parler de son avenir, notamment de 2026 ? Sait-il déjà ce qui va lui arriver ? Il se dit qu’il militerait pour rester une 2e année chez Racing Bulls avant d’être propulsé chez Red Bull Racing.

"Je ne le sais pas moi-même, donc je ne peux pas vous aider. Désolé !"

Est-il difficile de faire abstraction des rumeurs à ce sujet et de se concentrer sur son travail en piste ?

"Honnêtement, ce n’est pas vraiment nouveau pour moi. Le chemin vers la F1 était lui aussi plus qu’incertain. J’ai donc l’habitude de ne pas vraiment savoir ce que je vais faire ensuite. J’ai l’habitude de vivre le moment présent et de donner le maximum. Donc, oui, je ne m’inquiète pas. Je suis juste concentré."