Le tournant de la saison pour Ferrari ? Vasseur confirme les évolutions à venir

Ferrari va pousser une dernière série d’évolutions sur sa SF-25 lors des prochaines semaines, peut-être en Autriche, plus probablement en Grande-Bretagne, à Silverstone.

Au menu de ce qui a été confirmé déjà, une nouvelle suspension arrière, qui serait la clé pour débloquer le potentiel de la monoplace et réussir la 2e partie de saison.

Lewis Hamilton pousse fortement pour l’introduction de ces nouveau éléments et on a demandé à Frédéric Vasseur s’il serait en mesure d’exaucer le souhait du Britannique de trouver une F1 plus performante et plus à son goût.

"Nous aurons une évolution prochainement. Avant le Royaume-Uni. Peut-être une autre un peu plus tard," confirme Vasseur.

"Honnêtement, aujourd’hui, je pense que l’exécution dans les résultats obtenus par notre voiture sont bien plus importants que son potentiel."

"Nous arrivons maintenant au terme de l’obligation imposée par ce règlement. Et nous savons tous que lorsqu’on met quelque chose en piste, on parle davantage de centièmes que de dixièmes. Et si l’on n’utilise pas la voiture correctement, car les réglages sont légèrement différents, on peut perdre des dixièmes."

"Cela signifie que, parfois, de notre côté du moins, nous ne sommes pas les seuls. Par le passé, lorsque nous avons apporté des améliorations, il nous a fallu une ou deux courses pour adapter la voiture aux réglages, à la nouvelle version."

"Honnêtement, je le pense, et je veux que l’équipe se concentre davantage sur l’exécution que sur le potentiel pur de la voiture. Mais nous apporterons quelque chose, oui."