Film F1 : Brad Pitt salue une expérience ’inoubliable’ avec les pilotes et les équipes

Avant sa sortie internationale le 25 juin et sa sortie en Amérique du Nord le 27 juin, le film F1 a été présenté en avant-première officielle à New York lundi, où Brad Pitt a rejoint les autres stars du film, ainsi que de nombreux pilotes de F1 et de nombreuses célébrités, présents sur le tapis rouge.

Brad Pitt a tenu à saluer l’implication des pilotes et des écuries de Formule 1 pour "leur rôle essentiel" dans la création du film.

L’acteur a vécu ce processus de collaboration entre le sport et Hollywood comme "une expérience" inoubliable, avec la plupart des scènes d’action tournées lors de week-ends de Grand Prix réels.

"Les équipes et les pilotes, tout le monde nous a ouvert leurs portes et ils jouent un rôle essentiel dans ce film. Ils nous ont accueillis d’une manière que je n’aurais jamais imaginée. C’était une expérience que je n’oublierai jamais."

Pitt a également évoqué le défi que représentait la création de l’intrigue du film afin de trouver un équilibre entre les fans, nouveaux et anciens, du sport automobile.

"Le plus difficile a été de développer une histoire. Ce sport est tellement vénéré et tellement de gens le connaissent bien, et pourtant, il y en a tellement qui ne l’ont pas encore vu."

"Et essayer de trouver un terrain d’entente sans le simplifier pour les initiés, mais en proposant une invitation et une explication à ceux qui ne connaissent pas ce sport, a été le plus difficile, et je pense que nous avons fait un sacré boulot."