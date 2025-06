Sauber F1 : ’une ambiance fantastique’ après ’une performance exceptionnelle’

Sauber F1 a inscrit deux points de plus au Canada grâce à un Nico Hülkenberg très solide. Des performances qui confirment les progrès effectués grâce aux évolutions et qui rendent heureux Jonathan Wheatley, le team principal de l’équipe.

"L’ambiance au sein de l’équipe, après une performance exceptionnelle au Canada, est fantastique" a déclaré Wheatley.

"Les deux pilotes ont pris un bon départ, et Nico, en particulier, a fait preuve d’une grande maîtrise de la course et d’un excellent sens de la bataille dès le premier tour, se tenant juste assez loin pour éviter le chaos initial et saisissant l’opportunité de gagner deux places."

"Ensuite, il a livré un pilotage calme et intelligent. Parti en gomme médium, notre passage aux pneus durs s’est avéré judicieux. Cela a finalement porté ses fruits puisque Nico a terminé huitième sous la voiture de sécurité, offrant ainsi des points en plus à l’équipe, consécutivement à Barcelone, un exploit majeur et un cap que nous n’avions pas atteint depuis le Canada en 2023."

Le Britannique salue aussi la performance de Gabriel Bortoleto et les progrès de toute l’équipe : "Gabriel a connu un relais plus difficile, parti de loin, mais a tout de même réalisé un excellent relais sur les durs, luttant contre le graining, le trafic et une course intense pour terminer à une honorable 14e place."

"L’équipe a encore réalisé une excellente performance au final. Stratégiquement, nos décisions ont été justes, l’équipe des stands a effectué des arrêts impeccables et efficaces, et surtout, nous avons une fois de plus démontré que notre voiture était capable de se battre au milieu de peloton."

"Il faut également féliciter l’équipe de Hinwil : son travail acharné commence à porter ses fruits en piste. Avec Mattia Binotto, nous avons été ravis de créer une dynamique et nous sommes tous impatients de poursuivre sur cette lancée lors des courses européennes."