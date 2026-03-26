Gasly espère encore ’se battre’ pour des points lors du GP du Japon

Pierre Gasly est satisfait de son début de saison, après être rentré dans les points lors des deux premières courses de l’année. Le pilote Alpine F1 a notamment signé une très belle sixième place en Chine, et il espère continuer sur sa bonne lancée ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Japon.

Le tracé de Suzuka apportera un lot de défis différents et il espère ne pas subir de difficultés ce week-end. L’important selon lui est de ne pas se rassurer avec les bonnes performances récentes, mais de travailler dur.

"Je pense que nous venons avec un esprit ouvert, c’était bien de marquer des points lors des premières course en Australie et en Chine. On a montré davantage de potentiel en Chine, et je me concentre sur ce qu’il y a devant nous" a déclaré Gasly.

"Il y a beaucoup de choses à apprendre à chaque tour, et des choses sur lesquelles on peut progresser avec le package qu’on a. J’espère qu’on pourra se battre pour des positions similaires ici à Suzuka, qui est un circuit très différent."

L’A526 n’est pas encore une monoplace parfaitement comprise, et le Français se veut confiant quant au potentiel de son équipe de faire évoluer la monoplace positivement : "On a compris certaines choses, on a montré un bon potentiel mais il y a encore des choses qu’on doit comprendre."

"Et c’est ce qui me rend optimiste sur le potentiel qu’on a en tant qu’équipe. Ce sera un test pour nous avec cette voiture car les virages rapides ne sont pas notre point fort, mais on a des choses en place pour être plus performants, et c’est un des meilleurs circuits du calendrier donc c’est excitant d’être ici."