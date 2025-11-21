GP de Las Vegas, EL2 : Norris devance Antonelli, Verstappen et Piastri en retrait

Après une première séance disputée au coucher du soleil dans des conditions qui ne sont pas tout à fait celles de la course et de la qualification, le paddock de la F1 va rouler de manière bien plus intéressante pour la suite du week-end.

C’est l’heure des EL2, qui vont se dérouler de 5h à 6h, heure française, soit au même horaire que la qualification samedi matin, et que la course dimanche matin. C’est donc la séance qui va permettre aux équipes de comprendre comment fonctionnent les pneumatiques sur les longs relais.

Le graining est un problème important sur la piste du Nevada et avec le froid de la nuit, et c’est une chose que les équipes vont devoir évaluer pendant cette deuxième heure d’essais du week-end, afin d’anticiper les difficultés qui les attendront dimanche.

Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance, devant Alex Albon et Yuki Tsunoda, tandis que les Red Bull, les McLaren puis les Ferrari étaient en embuscade et devraient quelque peu évoluer dans la hiérarchie au fil des séances à venir.

En marge de cette séance, McLaren et Red Bull continuent de s’écharper autour du changement de moteur de Max Verstappen au Brésil. L’équipe de Woking continue d’attendre les éclaircissements sur la prise en compte de ce moteur dans le plafond budgétaire, et Red Bull se défend d’avoir fait quelque chose d’inhabituel.

4h45 : La météo est pour l’instant moins clémente au-dessus de Las Vegas, et la pluie touche légèrement le circuit, alors quedes risques persistent à la fois pour la fin de cette journée, mais aussi pour le début de la suivante.

4h52 : La légère pluie qui tombe sur Las Vegas ne va pas aider les pilotes, avec un asphalte trop sec pour des pneus intermédiaires, mais qui sera encore plus glissant qu’à l’accoutumée.

5h00 : C’est parti pour les EL2 du GP de Las Vegas !

5h05 : Aucun pilote n’est en piste pour le moment à cause de la pluie.

5h06 : Les premiers pilotes prennent la piste en pneus mediums, les Alpine, les Haas, les Racing Bulls et Russell.

5h08 : Bearman confirme à la radio que la piste est glissante, mais certains pilotes se risquent à un chrono.

5h11 : Lewis Hamilton se place en tête, battu par Pierre Gasly et Franco Colapinto en 1’37"779.

5h13 : George Russell prend les commandes en 1’36"145. Liam Lawson se place deuxième, battu par Isack Hadjar et Oliver Bearman.

5h14 : Max Verstappen s’empare du meilleur temps en 1’36"029.

5h15 : Andrea Kimi Antonelli se place en tête en 1’35"738.

5h18 : Russell prend le meilleur temps en 1’35"066, Antonelli se place deuxième.

5h20 : Piastri prend la main en 1’34"740, battu par Lando Norris en 1’34"713.

5h21 : Russell s’empare du premier temps en 1’34"430, et Verstappen se classe huitième.

5h22 : Gasly prend la deuxième place.

5h24 : Norris revient en tête de la séance en 1’33"943, Hamilton se place deuxième et Albon troisième. Verstappen s’intercale en deuxième position.

5h25 : Russell s’intercale en deuxième position à 0"094 de Norris, et 0"072 devant Verstappen.

5h26 : Leclerc prend la tête de la séance en 1’33"763.

5h30 : A la mi-séance, Lawson est le premier à sortir les pneus tendres, et il se place deuxième à 0"138 de Leclerc. Hadjar rate un freinage et annule son premier tour en tendres.

5h33 : Leclerc tire tout droit mais ne percute pas le mur.

5h35 : Hadjar prend le deuxième temps avec huit millièmes d’avance sur Lawson.

5h37 : Antonelli signe le meilleur temps en 1’33"631, battu par Norris en 1’33"602. Hülkenberg se place quatrième.

5h39 : Le drapeau rouge est sorti, sans que l’on sache vraiment pourquoi.

5h41 : Le cauchemar de 2023 est de retour ? Un couvercle de bouche d’évacuation se serait apparemment décollé en piste !

5h48 : Il semble que ce soit une mesure de précaution car un commissaire a cru apercevoir un problème, mais rien n’est confirmé.

5h53 : La séance va reprendre à 5h54 ! Les commissaires ont vérifié et n’ont trouvé aucun problème.

5h55 : Et Leclerc est dans une échappatoire avec un problème de boîte de vitesses ! Cela ne lui coûtera pas beaucoup de temps de piste, mais sa voiture est à l’arrêt.

5h58 : Drapeau rouge ! De nouveau, on ne sait pas pourquoi car la voiture de Leclerc est hors trajectoire. Cette fois, ce sera la fin de la séance.

5h59 : C’est pour de la "maintenance" que ces EL2 sont de nouveau interrompus.

6h00 : La séance se termine !

6h17, Mise à jour : Les commissaires ont observé le couvercle de bouche d’évacuation qui posait question après le premier drapeau rouge, et ont vu qu’il bougeait au passage des voitures, déclenchant le deuxième drapeau rouge.

Norris conclut la journée en tête, avec une séance amputée de près de 20 minutes de roulage. Antonelli termine deuxième devant Leclerc. Le trio qui suit est plus surprenant avec Hülkenberg, Hadjar et Lawson. Russell, Albon, Verstappen et Hamilton suivent dans le top 10.

Stroll est 11e devant Gasly, Sainz et Piastri, qui est loin et juste devant Tsunoda, mais n’a pas pu faire de tour rapide en tendres comme son équipier. Colapinto suit devant Bearman, Alonso, Ocon et Bortoleto.